Pippa Middleton con debiti per oltre 1 milione, sorella di Kate costretta a vendere la tenuta nel Berkshire

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Problemi di debiti per Pippa Middleton. La sorella della principessa del Galles Kate e suo marito James Matthews hanno dovuto vendere Buckleberry Farm, una tenuta da 30 ettari nel Berkshire in cui avevano creato un parco safari. La coppia aveva acquistato la tenuta nel 2021 ma l’attività non si è rivelata redditizia come speravano, anzi in pochi anni ha accumulato debiti per quasi 1 milione di euro.

Debiti per oltre un milione per Pippa Middleton

Pippa Middleton e il marito James Matthews hanno dovuto dire addio a Buckleberry Farm, una tenuta da 30 ettari nel Berkshire, in Inghilterra, in cui avevano creato un parco safari.

Il motivo? Gli ingenti debiti accumulati nel giro di pochi anni dalla proprietà, arrivati nel 2025 a quasi un milione di euro, come riportato dai media inglesi.

ANSA

La sorella minore della principessa Kate Middleton è stata così costretta a mettere in vendita l’intera proprietà.

Il parco safari nel Berkshire

Pippa Middleton e il marito avevano acquistato Buckleberry Farm nel 2021 per 1,5 milioni di euro, con l’idea di trasformare la proprietà in un redditizio parco safari.

La coppia aveva trasformato la tenuta in una moderna fattoria piena di cervi e altri animali, che i bambini potevano avvicinare e accarezzare, dotata di area giochi, una caffetteria e un’area camping.

L’investimento però si è rivelato ben lontano dall’essere redditizio: nel giro di pochi anni l’attività ha accumulato sempre più debiti, arrivando a oltre 800 mila sterline, ovvero quasi 1 milione di euro.

Il tentativo di salvare il progetto con un asilo nido

Nell’ultimo anno Pippa Middleton e il marito avevano provato a salvare l’attività trasformandola in un asilo nido.

Dopo una prima approvazione però, la richiesta di permesso di costruzione era stata respinta dalle autorità locali per via dell’aumento del traffico che la struttura avrebbe portato nella zona.

Buckleberry Farm è tuttora aperta al pubblico, con nuovi proprietari.

Nonostante siano stati costretti a vendere la tenuta, Pippa Middleton e il marito continuano a vivere nel Berkshire coi loro tre figli nella lussuosa villa che hanno acquistato nel 2022 per circa 15 milioni di sterline.