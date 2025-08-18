Pippo Baudo e gli ultimi giorni prima della morte, la rivelazione: "Non vedeva più, stava chiuso in casa"
L'amico di Pippo Baudo, Giorgio Assumma, ha parlato delle condizioni del conduttore negli ultimi mesi e ha svelato i gravi problemi alle gambe
Pippo Baudo ha trascorso gli ultimi mesi chiuso in casa senza vedere quasi più e con gravi problemi alle gambe. A cercare di fare chiarezza sulle condizioni nei giorni prima della morte del gigante della Tv italiana è stato l’amico di una vita, Giorgio Assumma. Nonostante il massimo riserbo della famiglia sulle cause che hanno portato al decesso del conduttore, l’avvocato ha sgomberato il campo dalle ipotesi rivelando come l’89enne soffrisse da tempo di un indebolimento neurologico alle gambe “che lo ha condizionato molto”.
Le condizioni di salute di Pippo Baudo
L’ultima uscita pubblica di Pippo Baudo risale a settembre 2024, quando il conduttore aveva partecipato alla festa dei 90 anni del regista Pier Francesco Pingitore. Già in quella occasione il presentatore era apparso in sedia rotelle, ben prima dell’incidente domestico di dicembre 2024, ritenuto tra le congetture delle ultime ore come una dei fattori che lo hanno portato alla morte.
A fine dello scorso anno, infatti, Baudo era stato ricoverato in una clinica romana per “un problema al ginocchio” e un trauma alla spalla, dopo una caduta nella sua abitazione vicino a piazza di Spagna a Roma. A gennaio 2025, però, era stato dimesso ed era tornato a casa per proseguire la convalescenza.
La rivelazione di Giorgio Assumma
In più, vedeva poco e cercava di nascondermelo, mi individuava attraverso la provenienza della mia voce – ha detto ancora Assumma – Tutte le volte che andavo a trovarlo, uscivo con un senso di angoscia. Gli ultimi mesi li ha passati chiuso in casa, non è quasi mai uscito se non per andare al compleanno di Pingitore del Bagaglino, aveva difficoltà a incontrare la gente