Il testamento con le ultime volontà sull’eredità di Pippo Baudo è al centro di una polemica che vede protagoniste l’ex moglie Katia Ricciarelli e la storica assistente del presentatore tv, Dina Minna. La cantante lirica si è scagliata contro la segretaria del conduttore, morto lo scorso 16 agosto, a cui è stata destinata quasi la stessa frazione di eredità andata ai figli di Baudo, Tiziana e Alessandro.

Il commento di Katia Ricciarelli sul testamento di Pippo Baudo

In un’intervista a Il Messaggero, Katia Ricciarelli ha tenuto a precisare: “Il nostro è stato un matrimonio che è durato 18 anni, dal 1986 al 2004. Sono tanti. E anche dopo il divorzio del 2007 siamo rimasti in contatto”.

Nel testamento di Baudo, l’ex moglie non è menzionata. E lei ha sottolineato: “Ma naturalmente non ne avevo diritto, dal momento che il divorzio scioglie il vincolo matrimoniale e i diritti successori ad esso connessi. Ci tengo a dire una cosa: non ho mai percepito l’assegno di mantenimento dopo il divorzio. Per mia scelta. E al momento del matrimonio, nel 1986, io e Pippo scegliemmo di fare la separazione dei beni”.

Una foto di Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, nel giorno del loro matrimonio.

Katia Ricciarelli ha poi aggiunto: “Ho sempre preferito avere un’indipendenza economica: lavoro da una vita e non ho bisogno di nulla. Ma se tutte le segretarie sono trattate così, forse ho sbagliato mestiere (ride, ndr)”.

La stoccata di Katia Ricciarelli a Dina Minna

Sul testamento di Pippo Baudo, Katia Ricciarelli ha affermato ancora: “Non ritengo giusto che la segretaria abbia accesso alla stessa frazione di eredità dei figli Tiziana e Alessandro”.

Dina Minna, che è stata accanto a Baudo per 36 anni, ha dichiarato che per lei è stato come un padre. “A me non risulta“, ha detto Katia Ricciarelli.

La cantante lirica ha proseguito così: “Sono stata la prima a raccontare come quella della segretaria fosse diventata una presenza importante nella vita di Pippo: tanti amici in comune si sfogavano con me perché non riuscivano più a mettersi in contatto con lui. Io non avrei mai immaginato che mi fosse preclusa la possibilità di salutare per un’ultima volta quello che è stato il mio compagno di vita per 18 anni”.

Katia Ricciarelli ha spiegato di aver appreso la notizia della morte dell’ex marito dai messaggi di condoglianze ricevute nella serata del 16 agosto.

Il retroscena sull’incontro tra Katia Ricciarelli e Dina Minna

Katia Ricciarelli e Dina Minna si sono incrociate alla camera ardente di Pippo Baudo. “L’unica cosa che mi sono sentita di dirle quando l’ho incontrata, in quell’occasione, è che mi aspettavo una telefonata. Non mi ha risposto”.

L’ex moglie del presentatore ha infine aggiunto: “Non riesco a credere che non mi sia stato permesso di salutarlo prima della sua scomparsa”.