Pippo Baudo e l'eredità da 10 milioni di euro divisa in tre, soldi anche a Dina Minna oltre ai figli

Aperto il testamento di Pippo Baudo. Gran parte dell’eredità del conduttore catanese, stimata in circa 10 milioni di euro, spetta ai suoi figli Tiziana e Alessandro, e alla sua storica assistente Dina Minna. Quest’ultima ha iniziato a lavorare per Pippo da giovanissima. Con il passare degli anni è diventata più di una segretaria. Gestiva infatti tutti gli impegni di Baudo, sia quelli professionali sia quelli privati.

Pippo Baudo, aperto il testamento: eredità divisa in tre

Il testamento, come riferito dal quotidiano Il Messaggero, è stato aperto a Bracciano nello studio del notaio Renato Carraffa. Presenti Dina Minna, Tiziana e Alessandro Baudo. I tre sono rimasti nell’ufficio un paio d’ore. Grande assente l’avvocato Giorgio Assumma, amico fraterno di Pippo.

La cifra esatta dell’eredità non è stata ovviamente resa nota. Si stima, però, che si aggiri attorno ai 10 milioni di euro frutto del lavoro di Pippo in tv, dei diritti d’immagine, dei compensi ricevuti dalle campagne pubblicitarie e di quelli derivanti dalle attività imprenditoriali. A Mascalucia, in provincia di Catania, Baudo era socio di due ditte attive nel settore della costruzione di edifici residenziali e non.

Dina Minna e Amadeus alla camera ardente di Pippo Baudo

Le proprietà immobiliari del conduttore

Una buona fetta di eredità riguarda inoltre le proprietà acquistate da Pippo a Fiano Romano, a Noto, a Siracusa e a Roma. Più o meno si parla di immobili che hanno un valore complessivo di circa 5 milioni.

Probabilmente Baudo – persona da molti definita come un uomo “generoso, discreto” e sempre “pronto ad aiutare senza clamore” – ha anche lasciato indicazioni testamentarie relative al compimento di donazioni da destinare a scopi benefici.

Dina Minna erede al pari di Alessandro e Tiziana Baudo

Dina Minna, sempre come riferito da Il Messaggero, figurerebbe come erede quasi al pari di Alessandro e Tiziana. Dunque anche la storica assistente 54enne avrebbe ricevuto un lascito importante.

Alessandro è il primo figlio del conduttore; è nato nel 1962 dal legame con Mirella Adinolfi, ma è stato riconosciuto soltanto nel 1996. All’epoca Adinolfi era sposata con un altro uomo e non poteva divorziare per le leggi in vigore. Baudo è comunque stato presente nella vita di Alessandro, anche prima del riconoscimento.

Tiziana è invece nata nel 1970 dal matrimonio di Pippo e Angela Lippi.

Dina Minna e il rapporto con Baudo: “Ho perso un padre”

Dina Minna è stata una sorta di terza ‘figlia’ per lo showman. Ha iniziato a lavorare per lui da giovanissima, negli anni Ottanta. Si è creato tra i due un forte legame professionale e di affetto. Minna gestiva ogni impegno del conduttore ed è diventata parte integrante della famiglia Baudo.

Addirittura è stata lei a organizzare la camera ardente e i funerali di Pippo. Assieme a Tiziana ha accolto con sobrietà le tantissime persone che hanno voluto salutare Baudo un’ultima volta dopo il decesso.

“Ho perso un padre”, ha dichiarato commossa la storica assistente nel commentare la scomparsa dello showman.