Pippo Baudo e l'ultima telefonata di Renzo Arbore: "Così ho capito che non stava bene"

Tra i tanti personaggi del mondo dello spettacolo che hanno reso omaggio a Pippo Baudo dopo la sua morte c’è Renzo Arbore. Quest’ultimo ha anche rivelato il contenuto della sua ultima telefonata con il collega e amico. Arbore ha riferito che, durante il colloquio telefonico, ha capito che Baudo non stava bene.

L’ultima telefonata tra Pippo Baudo e Renzo Arbore

Renzo Arbore, intervenuto ai microfoni di ANSA per rendere omaggio a Pippo Baudo dopo la sua scomparsa, ha rivelato un retroscena sull’ultima telefonata tra lui e il suo collega e amico. “L’ultima volta ci siamo sentiti 20 giorni fa, con il proposito di vederci come al solito”, ha raccontato.

Arbore ha anche aggiunto un dettaglio sulla telefonata con Baudo: “È stato piuttosto sbrigativo, io e Ugo Porcelli abbiamo capito che non stava bene. Speravamo che per Ferragosto se ne fosse andato a Riccione, nel suo albergo del cuore che lo ospitava spesso d’estate. Invece è arrivata questa notizia terribile”.

ANSA

Pippo Baudo con Mike Bongiorno e Renzo Arbore nella sede della Rai a Roma in viale Mazzini.

Com’è morto Pippo Baudo: massimo riserbo sulle cause

Pippo Baudo è morto alle ore 20 di sabato 16 agosto al Campus Biomedico di Roma, dove ha trascorso i suoi ultimi giorni di vita e dove è stata allestita la camera ardente privata dopo il decesso (i funerali, invece, si terranno in Sicilia, nella sua Militello).

Famigliari e amici hanno deciso di mantenere il massimo riserbo sulle condizioni di salute del conduttore negli ultimi tempi. L’ultima apparizione in pubblico (in sedia a rotelle) risale al settembre 2024, quando prese parte alla festa per i 90 anni del regista Pier Francesco Pingitore. Il presentatore era apparso come sempre sorridente.

L’incidente in casa di Pippo Baudo e il ricovero in ospedale

Nel mese di dicembre del 2024, Pippo Baudo era rimasto vittima di un incidente domestico: il conduttore era caduto nella sua abitazione nei pressi di piazza di Spagna a Roma, riportando un problema al ginocchio e un trauma alla spalla.

Proprio in seguito alla caduta in casa, Baudo era stato ricoverato in una clinica romana, da cui era stato dimesso a gennaio 2025.