Pippo Baudo, il figlio Alex si sfoga in diretta TV sul caso dell’eredità: “Lasciamo che papà riposi in pace”

Ospite nella puntata di Verissimo del 20 settembre, Alex, il figlio di Pippo Baudo, si è sfogato ai microfoni di Silvia Toffanin. "Sull’eredità stiamo vedendo tutte cose", ha confermato, lanciando inoltre un appello: ha chiesto al pubblico e alla stampa di lasciare riposare il padre in pace, evitando i pettegolezzi.

Eredità Pippo Baudo: la richiesta del figlio del conduttore

Ospite a Verissimo nel corso della puntata del 20 settembre, il figlio di Pippo Baudo, Alex, è intervenuto in merito al caso dell’eredità che tanto sta facendo discutere nelle ultime settimane.

Ai microfoni di Silvia Toffanin, il figlio di Baudo ha chiesto di fermare i pettegolezzi.

"Sull’eredità stiamo vedendo tutte le cose": queste le parole di Alex Baudo. "Io non c’entro niente con le chiacchiere e i pettegolezzi e non voglio manco entrarci", ha continuato poi, riferendosi ancora una volta al testamento del conduttore.

Lo sfogo di Alex Baudo a Verissimo

La richiesta di Alex Baudo è chiara: "Lasciamo che riposi in pace. Non se ne può più di leggere certe cose, è disgustoso", ha affermato il figlio del defunto conduttore a Verissimo.

"La gente commenta senza sapere su cose che non sanno, si inventano". Ha inoltre raccontato di aver ricevuto la notizia della morte del padre mentre si trovava a Brisbane in occasione del compleanno di suo figlio.

Baudo ha raccontato di essere arrivato il sabato sera e di aver saputo della morte del padre la domenica. Ha dunque preso un aereo per partecipare ai funerali.

Anche in quell’occasione, le critiche non sono mancate.

"C’era un caldo afoso e non c’era acqua, allora io mi ero messo una gomma da masticare in bocca per avere sollievo. La gente però ha pensato che non mi fregasse niente (…). La gente mi ha criticato in maniera sbagliata".

Nonostante sapesse che il padre non stava bene, infatti, la notizia della morte "è stata uno shock".

Le parole su Katia Ricciarelli

La conduttrice Silvia Toffanin ha anche colto l’occasione per tirare in ballo l’intervista che Katia Ricciarelli ha rilasciato a Il Messaggero pochi giorni fa. Intervista nella quale l’ex moglie di Pippo Baudo ha criticato le scelte del conduttore sulla suddivisione dell’eredità.

"Noi siamo amici, ci siamo visti, a me è molto simpatica, è una signora con molta ironia", ha risposto, confermando quindi l’ottimo rapporto con la soprano.