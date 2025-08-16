Pippo Baudo morto a 89 anni, se ne va il più grande talent scout della televisione italiana: chi ha scoperto
Morto a Pippo Baudo, icona della tv italiana: decano della conduzione di Sanremo e “Domenica In”, direttore Rai e autore teatrale
È morto Pippo Baudo: il più famoso e longevo presentatore televisivo si è spento a 89 anni. Molti i messaggi di cordoglio per quello che sarà ricordato come il più grande talent scout della storia della televisione italiana. Fra i personaggi scoperti da Baudo, Al Bano, Lorella Cuccarini, Andrea Bocelli e Laura Pausini. Fiorello, invece, venne bocciato a un provino. Pippo Baudo non riuscì mai a perdonarselo.
Morto Pippo Baudo a 89 anni
Il gigante della tv italiana è morto sabato 16 agosto. Pippo Baudo, l’uomo immagine della Rai per anni, decano del Teatro Ariston e inesauribile scopritore di talenti della televisione, è scomparso a 89 anni.
Pippo Baudo (al secolo Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo) era nato il 7 giugno 1936 a Militello in Val di Catania, è stato uno dei pionieri della televisione e nel 2021 ottenne l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Pippo Baudo
La carriera di Pippo Baudo
Dopo il debutto con “Settevoci” negli anni ’60 e con “Canzonissima” nei primi anni ’70, la sua popolarità era esplosa negli anni ’80 grazie a programmi di punta come “Domenica In”, “Fantastico” e “Serata d’onore, oltre alle numerose conduzioni del Festival di Sanremo.
Negli anni successivi ha ricoperto anche ruoli di direzione: tra il 1987 e il 1988 è direttore artistico di Canale 5, mentre dal 1989 al 1997 guida il Teatro Stabile di Catania, di cui è diventato presidente nel 2000.
Alla Rai ha firmato e condotto trasmissioni come “Gran Premio”, “Luna Park”, “Papaveri e papere”, “Mille lire al mese” e di nuovo “Domenica In” (2005-2010).
Pippo Baudo scopritore di talenti
Nel corso della sua carriera, Pippo Baudo ha dato spazio e visibilità a un numero impressionante di artisti che, grazie al suo intuito, hanno poi conquistato la scena musicale e televisiva italiana.
Tra i tanti nomi legati al suo fiuto per i talenti emergenti figurano Al Bano, Barbara D’Urso, Loretta Goggi, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Giorgia, Irene Grandi, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo, Fabrizio Moro e Bianca Guaccero.
Proprio da questa sua capacità di lanciare nuove stelle nacque la celebre ironia a lui rivolta, riassunta nella frase diventata tormentone: “L’ho inventato io!”.
La sua ultima apparizione televisiva risale al 16 ottobre 2021, quando partecipò a Ballando con le stelle come “ballerino per una notte” nella puntata inaugurale del sabato sera.