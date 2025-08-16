Pippo Baudo morto a 89 anni, se ne va il più grande talent scout della televisione italiana: chi ha scoperto

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È morto Pippo Baudo: il più famoso e longevo presentatore televisivo si è spento a 89 anni. Molti i messaggi di cordoglio per quello che sarà ricordato come il più grande talent scout della storia della televisione italiana. Fra i personaggi scoperti da Baudo, Al Bano, Lorella Cuccarini, Andrea Bocelli e Laura Pausini. Fiorello, invece, venne bocciato a un provino. Pippo Baudo non riuscì mai a perdonarselo.

Morto Pippo Baudo a 89 anni

Il gigante della tv italiana è morto sabato 16 agosto. Pippo Baudo, l’uomo immagine della Rai per anni, decano del Teatro Ariston e inesauribile scopritore di talenti della televisione, è scomparso a 89 anni.

Pippo Baudo (al secolo Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo) era nato il 7 giugno 1936 a Militello in Val di Catania, è stato uno dei pionieri della televisione e nel 2021 ottenne l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

IPA

Pippo Baudo

La carriera di Pippo Baudo

Dopo il debutto con “Settevoci” negli anni ’60 e con “Canzonissima” nei primi anni ’70, la sua popolarità era esplosa negli anni ’80 grazie a programmi di punta come “Domenica In”, “Fantastico” e “Serata d’onore, oltre alle numerose conduzioni del Festival di Sanremo.

Negli anni successivi ha ricoperto anche ruoli di direzione: tra il 1987 e il 1988 è direttore artistico di Canale 5, mentre dal 1989 al 1997 guida il Teatro Stabile di Catania, di cui è diventato presidente nel 2000.

Alla Rai ha firmato e condotto trasmissioni come “Gran Premio”, “Luna Park”, “Papaveri e papere”, “Mille lire al mese” e di nuovo “Domenica In” (2005-2010).

Pippo Baudo scopritore di talenti

Nel corso della sua carriera, Pippo Baudo ha dato spazio e visibilità a un numero impressionante di artisti che, grazie al suo intuito, hanno poi conquistato la scena musicale e televisiva italiana.

Tra i tanti nomi legati al suo fiuto per i talenti emergenti figurano Al Bano, Barbara D’Urso, Loretta Goggi, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Giorgia, Irene Grandi, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo, Fabrizio Moro e Bianca Guaccero.

Proprio da questa sua capacità di lanciare nuove stelle nacque la celebre ironia a lui rivolta, riassunta nella frase diventata tormentone: “L’ho inventato io!”.

La sua ultima apparizione televisiva risale al 16 ottobre 2021, quando partecipò a Ballando con le stelle come “ballerino per una notte” nella puntata inaugurale del sabato sera.