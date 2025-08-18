Pippo Baudo, ricordo dei vip alla camera ardente al Teatro delle Vittorie: da Fiorello a Ramazzotti, il video
Numerosi colleghi e amici hanno reso omaggio a Pippo Baudo alla camera ardente al Teatro delle Vittorie
Numerosi i personaggi dello spettacolo che dalla mattina di lunedì 18 agosto hanno fatto visita alla camera ardente di Pippo Baudo. Al Teatro delle Vittorie a Roma, infatti, amici e colleghi hanno reso omaggio al compianto conduttore, re della tv italiana, scomparso il 16 agosto in ospedale nella Capitale.
Di seguito i video e le dichiarazioni dei vip che hanno ricordato Baudo.
Banfi: "Tra le 4 B del ’36 sono rimasto solo io"
"Scherzavamo sempre sul fatto che eravamo le 4 B del ’36: Banfi, Baudo, Bergoglio e Berlusconi e ahimè sono rimasto solo io…mi mancherà" . Lo dice un emozionato Lino Banfi, arrivando alla camera ardente di Pippo Baudo al teatro delle Vittorie a Roma.
Conti: "Con la sua morte si è spenta la tv"
"Con la sua morte si è spenta la tv, si è spento un faro ed un punto di riferimento importantissimo. Ma in qualche modo è uno di quei personaggi che passano alla storia e non ci lasceranno mai, per tutto quello che ci hanno regalato", lo ha detto Carlo Conti, conduttore Rai, in uscita dalla camera ardente
Fiorello: "Dovrebbero sostituire cavallo Rai con una sua statua"
"No, non sento il peso della sua eredità. Tutto quello che è stato detto di Baudo in questi due giorni è tantissimo, e qualsiasi cosa si possa dire è sempre un po’ di meno. Non è stato solo un conduttore o un direttore artistico, ma un uomo di televisione che ha scritto pagine indimenticabili. La Rai deve moltissimo a Pippo, non solo a Sanremo. Dovrebbero togliere il cavallo da viale Mazzini quando riaprira’ e mettere la statua di Pippo Baudo". Lo ha detto Fiorello dopo aver dato l’ultimo saluto a Pippo Baudo.
Ricciarelli: "L’ultima volta ci siamo abbracciati e non abbiamo detto nulla"
"L’ultima volta l’ho visto nel 2019 all’Arena di Verona, non ci siamo detti una parola e ci siamo abbracciati". Cosi’ Katia Ricciarelli, all’uscita dalla camera ardente.
Ramazzotti: "Il migliore, è dura"
"Il migliore, il migliore, è dura…". Sono le poche parole che dice Eros Ramazzotti uscendo dal Teatro delle Vittorie.
Max Giusti: "Se ne è andato un pezzo di televisione"
"Se ne è andato un pezzo di televisione. Lui ci ha accompagnato per un periodo enorme, sia quando era l’apice della tv sia durante gli anni di piombo. Con la sua brillantezza. Lui è sempre stato uno che ha accompagnato un Paese", lo ha affermato Max Giusti, attore e comico, fuori la camera ardente.
Gloria Guida: "Con me è stato come un papà"
"I ricordi sono tantissimi. Da quando avevo 13 anni è stato, come dicono tante signore dello spettacolo, come un secondo papà. Una persona importante che non dimenticheremo". Così Gloria Guida, lasciando la camera ardente di Pippo Baudo, al teatro delle Vittorie a Roma. "È stato buono, con me è stato generosissimo, mi ha fatto partecipare a Sanremo in qualità di giurata, a Domenica In, tante cose che ricorderò sempre", ricorda.