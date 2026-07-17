Pippo Franco riceve una laurea honoris causa, ma è falsa: 37 indagati nell'inchiesta sull'università a Napoli

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un’inchiesta della Guardia di Finanza di Napoli ha smantellato una falsa università che vendeva diplomi triennali e magistrali finti, arrivando a consegnare persino una laurea honoris causa all’ignaro comico Pippo Franco. L’operazione si è conclusa con il sequestro dei portali web e con 37 indagati per associazione a delinquere e contraffazione.

La scoperta della finta università a Napoli

Un giro d’affari illegale legato al rilascio di titoli di studio privi di valore legale è stato smantellato a Napoli dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza. I finanzieri hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo nei confronti di 37 indagati, accusati a vario titolo di associazione per delinquere, falsità materiale commessa dal privato e contraffazione di pubblici sigilli.

L’attività investigativa ha svelato l’esistenza dell’Università Popolare degli Studi Sociali e del Turismo di Napoli, una struttura “a conduzione familiare” totalmente priva di accreditamento e autorizzazioni ministeriali.

IPA

Gli iscritti arrivavano a pagare rette annuali da 1.500 euro per corsi triennali e magistrali in Sociologia e Scienze Turistiche, ottenendo in cambio certificati falsi che ora espongono i clienti al rischio di licenziamento nelle rispettive aziende.

La falsa laurea honoris causa a Pippo Franco

Per aumentare i consensi e conferire credibilità all’organizzazione, l’ente organizzava solenni cerimonie pubbliche e conferiva riconoscimenti accademici a personaggi noti del mondo dello spettacolo, del tutto estranei alla frode.

Tra le persone raggirate figura anche il celebre comico Pippo Franco, risultato assolutamente ignaro del meccanismo illecito e non iscritto nel registro degli indagati. L’attore era stato insignito il 16 aprile 2016 di una finta laurea honoris causa in Scienze della Comunicazione.

Le immagini di quegli eventi venivano poi sistematicamente diffuse sui profili Facebook e Instagram dell’istituto per indurre in errore nuovi studenti, sfruttando l’immagine pubblica di testimonial involontari per pubblicizzare le proprie attività didattiche fasulle.

Le indagini del Mur

L’inchiesta ha preso il via nel 2024 da una segnalazione dettagliata del Ministero dell’Università e della Ricerca, intenzionato a tutelare il valore legale dei titoli di studio.

Le successive perquisizioni coordinate dalla Procura partenopea, estese anche ad alcuni uffici del Centro Direzionale, hanno confermato la totale assenza di una reale struttura accademica. Nelle abitazioni dei tre principali indagati (presidente, vicepresidente e rettore) i militari hanno rinvenuto e sequestrato la documentazione relativa a 459 lauree e 49 titoli onorifici rilasciati tra il 2004 e il 2024.

Su tutti i documenti ufficiali era stato impresso il sigillo contraffatto della Regione Campania, utilizzato per simulare un’affidabilità istituzionale e ingannare le famiglie.