Pippo Pollina, l’intervista al cantautore: “La musica non dà risposte, genera domande”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono artisti che attraversano il tempo inseguendo il proprio successo e altri che, invece, sembrano attraversare il successo inseguendo ostinatamente il tempo dell’uomo. Pippo Pollina appartiene senza dubbio a questa seconda specie, sempre più rara e forse persino inattuale. Inattuale nel senso più nobile del termine: estraneo alle mode, impermeabile alla superficialità del presente, fedele a un’idea di arte che non nasce per occupare uno spazio nel mercato ma per interrogare la coscienza, scavare nelle ferite, restituire dignità alle parole quando il mondo sembra averle consumate tutte. Ascoltare oggi Fra guerra e pace, il suo ultimo album, significa entrare in un territorio in cui la musica smette di essere intrattenimento e torna a essere testimonianza. Non una testimonianza gridata, retorica o ideologica, ma umana. Profondamente umana. Perché nelle canzoni di Pippo Pollina la guerra non è mai un concetto astratto, un titolo di giornale o una formula geopolitica: è il pane che manca, il sonno spezzato, il peso dei corpi, la nostalgia della luce, la fatica di continuare a credere nella bellezza mentre il mondo sembra disimparare ogni forma di tenerezza. E forse tutto parte proprio da lì: dalla tenerezza. Una parola quasi rivoluzionaria in un tempo che sembra premiare soltanto la velocità, la durezza, l’esibizione continua di sé. Pippo Pollina, invece, continua ostinatamente a cercare l’uomo dentro il rumore della storia. Lo fa da sempre. Da quando, poco più che ragazzo, rifiutò il servizio militare scegliendo la poesia e la musica come forma di resistenza personale al mondo delle gerarchie e delle armi. Da quando lasciò la Sicilia negli anni Ottanta attraversando un’Europa ancora tagliata dal Muro, con una chitarra addosso e una curiosità quasi antropologica verso l’altro, verso le culture, le lingue, le vite sconosciute. In un’epoca che sembra avere di nuovo fame di confini, eserciti e appartenenze assolute, colpisce la lucidità con cui Pollina continua a difendere il dubbio, la complessità, la necessità di sottrarsi agli slogan. Anche nelle sue canzoni più politiche non c’è mai propaganda, mai il rifugio rassicurante del “contro” o del “a favore”. C’è piuttosto il tentativo, sempre poetico, di restituire carne e anima alle persone travolte dalla storia. È una differenza enorme. E oggi rarissima. Parlando con lui si ha continuamente la sensazione di trovarsi davanti a un artista che non ha mai smesso di interrogarsi. Sul potere, sull’Occidente, sulla guerra, sulla fragilità delle ideologie, sul tradimento degli ideali, sul capitalismo trasformato in una gigantesca macchina capace di svuotare l’umanesimo dall’interno. Ma soprattutto sull’uomo. Perché al centro del suo sguardo non c’è mai la teoria: c’è sempre l’essere umano. Ed è forse questa la ragione per cui Pippo Pollina appare così distante da molta musica contemporanea. In un tempo dominato dalla logica del clic, dell’istantaneità e dell’esposizione permanente, lui continua a difendere la lentezza dell’ascolto, il valore fisico di un disco, il rito quasi artigianale dell’aprire un libretto e leggere un testo. Non nostalgia. Non snobismo. Piuttosto una forma altissima di rispetto verso la musica e verso chi ascolta. Durante questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Pippo Pollina si parla di guerra e bellezza, di maestri e di dubbi, di capitalismo e spiritualità, di padri e figli, di tecnologia e solitudine. Ma soprattutto emerge con forza il ritratto di un uomo che, nonostante tutto, continua a credere che l’arte abbia ancora il dovere di costruire ponti tra gli esseri umani. Non per offrire risposte definitive, perché come dice lui stesso “la musica non dà risposte”, ma per continuare a generare domande. Ed è forse proprio questa, oggi, la forma più autentica di resistenza.

A diciott’anni rifiutò il servizio militare, una scelta che la portò poi a fare della poesia e della musica un modo di stare al mondo. Oggi sono passati parecchi anni e viviamo in un’epoca che sembra avere di nuovo fame di eserciti e confini. Si sente ancora fedele a quel ragazzo che compì quella scelta oppure la realtà l’ha costretta, col tempo, a compromessi interiori diversi?

“Senz’altro sono rimasto fedele a quei pensieri e a quei principi. Anzi, tutto ciò che accade oggi nel mondo mi spinge a essere ancora più saldo in queste convinzioni. Non posso che riaffermarle e cercare di diffonderle il più possibile, perché è evidente ciò che accade quando determinate dinamiche finiscono nelle mani di certe persone: emergono chiaramente i rischi verso cui ci stiamo dirigendo. Sono pericoli che, purtroppo, ci riportano indietro nel tempo. Per questo resto fermamente legato alle idee di allora e oggi, se possibile, sono ancora più convinto della loro validità”.

In Fra guerra e pace la guerra non è mai un elemento astratto: ha l’odore del pane che manca, del sonno interrotto, dei corpi stanchi. Quando scrive, da dove prende avvio il suo percorso creativo? Dalla cronaca oppure da una ferita personale che inevitabilmente assume un valore universale?

“Entrambi gli aspetti sono presenti all’origine del processo creativo. Sia i fatti di cronaca sia la mia sensibilità rispetto a quanto accade mi conducono poi alla riflessione e, quindi, alla scrittura. Credo che noi occidentali (anche se ormai il termine ‘Occidente’ è diventato molto vago, perché non esiste un solo Occidente ma realtà differenti) non abbiamo una reale consapevolezza di che cosa sia la guerra. La conosciamo soltanto attraverso i racconti tramandati dai nostri genitori o dai nostri nonni. Noi, qui, non ne abbiamo un’esperienza diretta. Osserviamo le immagini in televisione o sul web, vediamo ciò che accade altrove, in luoghi dove il conflitto è una presenza concreta e quotidiana, eppure continuiamo a percepirlo come qualcosa di distante. Cerchiamo di comprenderlo sul piano teorico, di analizzarne il significato, ma finché non lo si vive davvero, con tutte le devastazioni che comporta, si continuerà inevitabilmente a considerarlo lontano dalla propria esperienza. Sappiamo certamente che si tratta di una tragedia, ma continuiamo comunque a viverla in modo astratto. Credo che questa sia una caratteristica tipica della nostra parte del mondo”.

C’è un aspetto che colpisce molto: si ha la sensazione che esistano guerre di serie A e guerre di serie B. Alcune riescono a occupare completamente l’immaginario collettivo, mentre altre sembrano attirare attenzione soltanto nel momento in cui esplodono, per poi diventare quasi una consuetudine. Secondo lei, perché accade?

“Accade perché i mezzi di comunicazione che gestiscono l’informazione generalista tendono a privilegiare alcune notizie rispetto ad altre. Portano avanti determinati orientamenti, per ragioni editoriali o di altra natura. Esistono conflitti sanguinosi e devastanti che hanno causato, e continuano a causare, la distruzione di interi Paesi e la morte di decine di migliaia di persone, eppure ne sappiamo pochissimo. Penso, per esempio, al Sudan e a ciò che è accaduto, e continua ad accadere, in quel territorio. Si tratta di una tragedia immensa, ma i giornali ne parlano raramente. Chi desidera informarsi deve cercare autonomamente le notizie sul web, raccogliendo informazioni frammentarie da fonti diverse. In fondo, veniamo informati soltanto nella misura in cui i mezzi di comunicazione decidono di diffondere determinate vicende. Spesso, inoltre, il contenuto di quelle notizie non corrisponde neppure pienamente alla realtà. Oggi, nel vastissimo mare dell’informazione, è necessario compiere continuamente delle distinzioni per capire quale sia non la verità assoluta ma almeno una versione dei fatti che non se ne discosti troppo. È diventata quasi un’arte, perché con internet chiunque può affermare qualsiasi cosa, nelle forme più disparate e con ogni genere di interpretazione”.

Lei proviene da una stagione in cui la parola “impegno” aveva un peso enorme. Quando si parlava di impegno, arte e politica sembravano quasi coincidere. Oggi, invece, questo termine appare fuori moda e si avverte perfino la necessità di cambiare partigiano con essere umano. Secondo lei, che ha attraversato stagioni molto diverse della musica, perché l’artista ha smesso di interrogarsi sul mondo? Quale cambiamento, o quale paura, ha prodotto questa trasformazione?

“Perché il capitalismo rappresenta un vero e proprio agguato all’umanesimo. Dopo la fine della Guerra Fredda, in sostanza, anche l’idealismo che animava una certa parte della società, persone che avevano a cuore lo Stato sociale e determinati valori, si è progressivamente ritirato”.

La riporto ancora per un momento al passato. Lei lascia la Sicilia nell’85 e attraversa un’Europa che era ancora divisa dal Muro. Oggi l’Europa è cambiata profondamente: sembra più impaurita che capace di sognare. Quale differenza vede tra il continente che attraversava allora con la chitarra e quello di oggi?

“È un mondo completamente diverso. Innanzitutto, era un mondo privo della tecnologia di cui disponiamo oggi e che, tra le sue conseguenze, ha anche quella di distrarci dalla vita reale. All’epoca il valore dell’esperienza era legato al presente, alla fisicità, all’incontro diretto, allo scambio personale di idee. Non esisteva quella dimensione virtuale che oggi caratterizza la nostra quotidianità. Siamo continuamente distratti da altri suoni, altre comunicazioni, altre sollecitazioni. Spesso non riusciamo più nemmeno ad accorgerci davvero delle persone che abbiamo davanti. Se si prende un tram o una metropolitana in una grande città, si vedono centinaia di individui completamente assorbiti dal proprio telefono, impegnati a comunicare per ragioni professionali o private. Anche ciò che accade davanti ai nostri occhi ha assunto un significato diverso. Un tempo non era così. Quando si viaggiava, lo si faceva davvero con il desiderio di incontrare l’altro, conoscere culture differenti, confrontarsi con esperienze e idee nuove. Dal punto di vista antropologico, l’essere umano ha quasi subito una mutazione”.

Oggi, in fondo, sembra quasi avere una mano in più: il cellulare.

“E l’aspetto più complesso è che nessuno ne è immune. Non voglio rivolgere un’accusa alle nuove generazioni, perché anche noi, pur avendo una certa età, siamo vittime di questo meccanismo. Anche per noi è difficile staccarci. Serve uno sforzo importante per ritornare alla vita reale”.

Quale forma di ambizione animava quel ragazzo?

“Non si trattava di ambizione, ma di curiosità. Sono sempre stato una persona molto curiosa e sono sempre stato affascinato dall’alterità, dall’altro. Mi attiravano le culture diverse, le idee differenti, la vita degli altri. Questa curiosità mi ha spinto non soltanto a viaggiare, ma anche a scrivere, a indagare, a considerare l’arte come uno strumento straordinario attraverso cui esprimere il mio modo personale di entrare in relazione con gli altri. Attraverso la musica e la scrittura costruivo una sorta di ponte capace di mettere in comunicazione il mio spirito con quello altrui”.

Mi piace immaginare l’arte come la celebre “stella danzante” di Nietzsche. Le chiedo allora quale caos interiore abitasse Pippo Pollina per far nascere la sua stella danzante o, in questo caso, cantante e scrivente.

“All’inizio c’era certamente l’idea di utilizzare l’arte come strumento per esprimere la mia visione del mondo, profondamente influenzata dalle idee di cui mi ero innamorato durante l’adolescenza. Bisogna considerare che appartengo a una generazione di passaggio. La mia non è stata una generazione che ha aderito in modo compatto alle ideologie politiche predominanti negli anni Sessanta e Settanta. Noi abbiamo ereditato quell’universo culturale dai fratelli maggiori e dai cugini più grandi. Avevamo davanti due possibilità: guardare agli anni Ottanta, quindi a un mondo più edonistico e orientato all’evasione, oppure rivolgerci al patrimonio culturale delle generazioni precedenti. Scelsi quella strada, ma non in modo razionale. Mi sentivo semplicemente parte di quel mondo e non di ciò che veniva presentato come futuro. Guardavo più al passato che all’avvenire, perché il futuro mi sembrava una dimensione piuttosto prevedibile: bastava aspettare per vedere che forma avrebbe assunto. Il passato, invece, era insondabile e aveva a che fare con il mistero della vita. Questa era la base filosofica che mi portò ad aderire a quella visione del mondo. Poi, naturalmente, c’era anche tutto il discorso politico: l’idea di giustizia, di libertà, di legalità, tutto ciò che storicamente aveva dato origine alle rivoluzioni e a una concezione illuministica dell’esistenza. Era questo ad affascinarmi maggiormente. La mia arte, in un certo senso, diventava lo strumento attraverso cui raccontare quella visione del mondo, allora molto vicina a quei principi. Col tempo, però, tutto cambia, perché ogni cosa è in continuo movimento”.

Si è mai sentito tradito da quella che ha definito una “cotta”?

“No. Col tempo ho capito che esiste una differenza profonda tra le grandi costruzioni ideali elaborate dall’uomo attraverso sistemi politici, sociali o religiosi e il modo in cui quei principi vengono concretamente applicati. Per essere più chiari: una cosa è il cristianesimo, un’altra i cristiani. Una cosa è il socialismo, un’altra i socialisti. Una cosa è ciò che Marx o Engels hanno scritto, un’altra è ciò che gli uomini hanno fatto di quelle idee. Spesso, in realtà, quei principi non sono stati applicati affatto. Lo stesso vale per il cristianesimo: leggere le parole di Cristo nei Vangeli è un conto, osservare il comportamento storico della Chiesa cattolica e dei cattolici è un altro. Le idee, dunque, sono una cosa; la nostra incapacità di realizzarle davvero è un’altra”.

C’è una canzone nel nuovo album, Fra i petali del girasole, in cui racconta un soldato ucraino che continua comunque a sognare la bellezza. Che cos’è oggi la bellezza per lei? Crede davvero che possa sopravvivere alla violenza oppure rappresenta una forma di resistenza per non impazzire?

“Non so fino a che punto la bellezza possa essere considerata un valore oggettivo, perché ciascuno possiede una propria idea di bellezza. E molte concezioni, personalmente, mi risultano persino molto lontane. La mia idea di bellezza è strettamente legata all’armonia, all’idea che tutto riesca a risuonare insieme: una meraviglia di suoni, di note che si richiamano reciprocamente. L’armonia è già di per sé un incanto: l’incanto della luce, dei colori, delle sonorità. Oggi la bellezza coincide soprattutto con ciò che mi riconduce alla natura e quindi all’idea primordiale della vita. Da ragazzo la percepivo meno in questi termini. Allora la bellezza era legata soprattutto agli ideali di giustizia e di libertà. Oggi credo che quegli stessi ideali mi avvicinino sempre di più alla natura, che custodisce una saggezza profonda e impone un ritmo agli eventi della vita. Sono queste le dimensioni che oggi il mio spirito riesce a cogliere con maggiore intensità e profondità. Per me la bellezza è ciò che riesce a ricondurmi alla natura in questo senso”.

In Free Palestina, invece, evita completamente la retorica e racconta soprattutto l’assenza: l’assenza del pane, della memoria, della dignità. Quanto è difficile oggi scrivere una canzone politica senza ridurla a uno slogan? Vedo molti artisti costruire tutto sugli slogan, spesso senza comprendere davvero fino in fondo ciò che stanno dicendo.

“Condivido pienamente questa osservazione. Ho sempre cercato di evitare quella trappola. Non ho mai amato le canzoni politiche ridotte a semplici slogan. Una canzone politica può certamente esistere, ma deve rimanere fedele alla propria natura lirica e poetica. Deve esserci un’estetica capace di suggerire la dimensione politica del testo senza trasformarlo in propaganda esplicita. Quando una canzone si riduce a un ‘evviva’ o a un ‘abbasso’, a mio avviso perde completamente valore e diventa soltanto uno slogan. Lo slogan può avere senso in piazza, durante una protesta, ma l’arte appartiene a un altro piano. Ho sempre cercato di lavorare seguendo questo principio. Non so se ci sia riuscito, ma il mio intento è stato costantemente quello. Anche scrivendo Free Palestina sentivo l’esigenza di raccontare in modo lirico e poetico il dramma che il popolo palestinese vive da decenni e che oggi attraversa una fase particolarmente drammatica. Ciò che sta accadendo continua infatti a verificarsi, anche se i media ne parlano sempre meno. È evidente che l’obiettivo dell’attuale governo israeliano sia quello di costruire un ‘grande Israele’, ampliando i confini e imponendo questa visione attraverso la forza. Una strategia che, inoltre, serve anche a preservare le figure oggi al comando del Paese. Il principale responsabile di quanto sta accadendo ha trovato nel Presidente degli Stati Uniti un alleato del tutto inadatto a comprendere la complessità di quella situazione. Probabilmente questi si è ritrovato coinvolto in una dinamica dalla quale oggi non sa neppure come uscire. Se si osservano le mosse politiche delle ultime settimane, sembrano quelle di chi ha compreso di aver commesso un errore enorme e ora cerca disperatamente una via d’uscita. Ma non sarà semplice”.

Che rapporto ha, invece, con la parola “maestro”?

“La figura del maestro è importantissima. Ho avuto maestri che mi hanno indicato una strada e che sono stati fondamentali nella mia vita. Ma si tratta di maestri scelti da me: probabilmente loro stessi non sanno nemmeno di aver ricoperto quel ruolo. Sono state persone diverse, incontrate in momenti differenti della mia esistenza. Persone che, pur senza alcuna intenzione pedagogica, finiscono per trasmettere qualcosa di decisivo. La vita è un continuo intreccio di percorsi e di scelte. Ci troviamo costantemente davanti a un bivio, costretti a decidere quale direzione prendere, e quelle decisioni influenzano profondamente la nostra esistenza. In certi momenti qualcuno, inconsapevolmente, riesce a offrirti un consiglio prezioso oppure a trasmetterti un metodo che fai tuo. E poi, attraverso la tua interpretazione personale di quel metodo, costruisci il tuo cammino”.

Se però il maestro fosse lei, che cosa riterrebbe più importante trasmettere a un eventuale allievo: il rigore oppure il dubbio?

“Entrambi. Perché il dubbio contiene già in sé il rigore. Il dubbio costringe continuamente a riflettere, a domandarsi se il passo che si sta compiendo sia corretto oppure no. E in questo c’è anche una forma di disciplina: la disciplina con cui ci si pone davanti alle domande. Per questo motivo le due dimensioni sono strettamente legate”.

C’è mai stato un momento in cui il dubbio ha rimesso in discussione le sue certezze?

“Continuamente. Una delle componenti che più mi ha guidato nella vita è stata proprio la necessità di chiedermi se fossi davvero in grado di affrontare ciò che desideravo fare. Se devo sostenere un esame, prima devo essere preparato. Poi potrà andare bene oppure male, ma è necessario possedere gli strumenti adeguati. Se non si sa nuotare, è inutile tuffarsi nell’oceano: dopo pochi secondi si rischia di annegare. La regola è questa: prepararsi prima, attrezzarsi rispetto a ciò che si vuole affrontare. Solo allora si può provare a esprimere la propria voce e, forse, anche a riuscirci. Altrimenti resta soltanto velleitarismo”.

Oggi molti, parlando di arte, ricorrono a quel mantra secondo cui “l’arte è terapeutica”. Condivide questa visione? E, nel suo caso, lo è stata davvero?

“Sì, la musica possiede sicuramente una dimensione terapeutica, soprattutto agli inizi. Ti fa sentire in sintonia con ciò che stai facendo e ti trasmette anche felicità. Il cantante, per esempio, trasforma il proprio corpo in uno strumento musicale: la voce risuona dentro di sé e questo produce una sensazione di benessere. Ed è anche una delle ragioni per cui, alla fine, si sceglie di cantare. Almeno per chi lo fa autenticamente, per puro spirito artistico. Il problema è che oggi tutto sembra essersi capovolto. I valori che spingono molti artisti delle nuove generazioni (non tutti, naturalmente, ma una parte consistente) non sono più legati al desiderio di esprimere un mondo interiore o una propria visione della realtà. Sono piuttosto orientati al risultato finale: il successo, la notorietà, il denaro. Queste sono diventate le motivazioni principali che inducono molti a intraprendere questa strada. E spesso manca perfino un autentico bagaglio umano o artistico da condividere. A mio avviso si tratta di una deriva relativamente recente, sviluppatasi negli ultimi trent’anni e ancora oggi molto presente”.

Sembra quasi una competizione a chi espone più dischi di platino.

“Ma se non si ha nulla da esprimere, ciò che si produce finisce per essere soltanto il risultato di un’industria che ti ha scelto perché possiedi tre o quattro caratteristiche capaci di colpire un determinato pubblico. E così si generano denaro, successo e notorietà. Questo, però, non significa essere musicisti. Non significa essere persone che abbiano davvero qualcosa da comunicare. Altrimenti non assisteremmo alla diffusione di cantanti che usano costantemente l’autotune, oppure di artisti che partecipano ai festival commerciali soprattutto per esibire un determinato abito o una certa immagine, diventando poi oggetto dei commenti dei giornalisti. La musica è stata impoverita del suo significato più profondo. Ed è anche per questo che seguo sempre meno le novità musicali: vi riconosco soprattutto una dinamica di mercato e di commercio. Un mondo che non mi appartiene”.

Come ha definito, allora, nella sua vita, la parola “successo”?

“Il successo è il risultato dell’impegno, dello sforzo e dello spirito di abnegazione applicati a una determinata disciplina. Se svolgi bene il tuo lavoro e riesci a coinvolgere un pubblico, anche ristretto, hai comunque raggiunto un risultato importante. Hai costruito un rapporto autentico con chi ti ascolta. Se invece questo non accade, pazienza. Continuo a venire a suonare in Italia pur sapendo di avere un pubblico di nicchia, e mi sta bene così. C’è un pubblico che mi segue da Favignana fino a Bolzano e che torna nei piccoli teatri dove mi esibisco ogni anno o ogni due anni in tournée. Quelle persone aspettano queste canzoni, e io aspetto loro. Insieme celebriamo un incontro che continua a rinnovarsi nel tempo, senza ansie né ossessioni”.

Ha viaggiato molto nel corso della sua vita. Si sente ancora un uomo in cammino oppure ha trovato un luogo che considera finalmente patria?

“No, ho molte patrie. E quindi, in fondo, non ne possiedo davvero nessuna. Quando si hanno molte patrie significa anche non averne una soltanto. Certo, si tende a raccontarsela dicendo di appartenere a più luoghi, ma la verità è che la patria vive anche di identificazione. La patria è uno spazio con cui ci si identifica profondamente. Ma questa identificazione richiede quasi una forma di esclusività, e io quell’esclusività l’ho perduta. Conservo invece radici molto precise: la Sicilia, Palermo, l’Italia, la mia lingua, la mia cultura. Quelle sì, rappresentano radici profonde. La patria, invece, è diventata per me qualcosa di più frammentato”.

C’è una domanda che porta con sé da tutta la vita e alla quale la musica non è ancora riuscita a dare risposta?

“La musica non dà risposte. È uno stato dell’anima, una condizione mentale. Proprio per questo non può offrire risposte definitive. Può però donare molte altre cose e, soprattutto, può generare domande. Io non possiedo risposte. Ho soltanto domande”.

In La notte dei cristalli canta insieme ai suoi figli. Che effetto le ha fatto condividere una memoria storica così dolorosa con la generazione successiva? E, da padre, che cosa la spaventa di più oggi: la guerra in sé oppure l’assuefazione alla guerra?

“Non parlerei di paura. Non provo timore da questo punto di vista, perché credo di avere fatto il mio dovere. Penso di avere trasmesso ai miei figli un insieme di valori a cui fare riferimento per affrontare la loro vita. E loro stanno già seguendo quella strada. Questo mi rende sereno. Non posso temere ciò che non dipende direttamente da me. Posso temere gli errori che io stesso posso commettere (e naturalmente ne ho commessi) ma non ciò che sfugge completamente alla mia possibilità di intervento. Se nel mondo dovesse scoppiare una terza guerra mondiale, e tutti speriamo che non accada, non potrei vivere nella paura di questo, perché non dipende da me. Posso soltanto prepararmi ad affrontare ciò che verrà. Per il resto, cantare con i miei figli è stata un’esperienza bellissima. Lo facciamo spesso anche nella vita privata: ci sediamo, suoniamo e cantiamo insieme. Interpretare proprio La notte dei cristalli, però, è stata una scelta loro. Avevo chiesto quale canzone desiderassero condividere con me e sono stati loro a scegliere quel brano”.

In questo disco ci sono figure storiche, personaggi contemporanei, ma anche molta tenerezza. Che cos’è per lei la tenerezza? È anch’essa una forma politica?

“Tutto può diventare politico, se si affronta la vita con un certo spirito. Se scegliamo la tenerezza come modo di stare al mondo, inevitabilmente questo sentimento entrerà nel rapporto con gli altri, nel lavoro, persino nel modo di guidare l’automobile o di amministrare un condominio. La tenerezza riguarda il valore che attribuiamo alle cose e il rispetto che nutriamo verso gli altri e verso il creato. Naturalmente non può essere sempre l’unico approccio. Dipende dalle situazioni. Ma affrontare un disco sul tema Fra guerra e pace scegliendo la tenerezza significa anche offrire ai personaggi delle canzoni questo tipo di sguardo davanti ai momenti più drammatici della vita. In altri casi, invece, sono necessarie rabbia, contestazione e durezza. Dipende dalla natura del brano”.

La scelta di pubblicare il disco soltanto in formato fisico, senza streaming, rappresenta anche una forma di ribellione?

“Se vuole, sì. Ma soprattutto è una questione di coerenza con le mie idee. Non condivido affatto il sistema delle piattaforme di streaming. Non ne condivido lo scopo, il modello commerciale né il modo quasi schiavistico con cui vengono distribuiti i proventi. Soprattutto, non condivido il principio che sta alla base di questo meccanismo. Desidero che la mia musica venga ascoltata da chi sceglie davvero di avvicinarsi a essa, da chi compie un gesto consapevole. Non voglio che venga consumata in modo casuale. Per questo esiste già la radio. Ma una piattaforma digitale che rende immediatamente disponibile il mio disco a chiunque con un semplice clic non mi interessa. Se desidero ascoltare musica, devo fare qualcosa di attivo: andare a comprare il disco, ordinarlo, aprire il libretto, leggere i testi. Sarò antiquato…”.

Ma questo non significa essere antiquati. Io vi vedo piuttosto una forma alta di romanticismo. Significa restituire valore a una fruizione attiva della musica, perché altrimenti tutto diventa passivo. L’idea stessa di acquistare un disco, leggere i credits, soffermarsi sulle parole di un testo non è affatto banale.

“Sono assolutamente d’accordo con lei. Provi però a dirlo a un trentenne di oggi: probabilmente le risponderà che è fuori dal tempo. Ma il senso è esattamente quello che ha descritto”.

E significa anche restituire valore all’oggetto fisico, che è il risultato del lavoro di molte persone.

“Certamente. Ma molti miei colleghi si sono completamente piegati alla filosofia del clic. Ricevono gratificazione nel vedere aumentare quei numeri, nel sapere che qualcuno ha premuto ‘play’ anche solo per pochi secondi. E quella cifra genera una sorta di esaltazione. Davanti a questo meccanismo, sinceramente, resto senza parole. Ma ormai ho smesso di voler convincere il mondo. Ognuno fa ciò che ritiene giusto. Io seguo questa strada, semplicemente”.

Qual è oggi la più grande speranza di Pippo Pollina?

“Più che una speranza personale, mi piacerebbe che il mondo tornasse come diceva Battiato a ‘quote più normali’. Vorrei che si tornasse a guardare più in alto, verso ciò che conta davvero nella vita. La mia speranza è che possa emergere una nuova generazione di persone capaci di entrare anche nei luoghi del potere e cambiare l’assetto delle cose. Che certi valori democratici tornino a essere centrali. Che si possa arrivare a un disarmo generale. Il mondo è pieno di armi che offendono, uccidono e umiliano. Finché si continuerà a investire denaro in questo invece che nella ricerca o in ciò che è realmente importante, l’uomo continuerà a mostrare la parte peggiore di sé. Spero che tornino figure capaci di indicare una strada diversa. E che il mondo possa fare almeno qualche passo indietro. Vedremo. Anzi… non ‘vedremo’, ‘vedrete’. Non so quanti anni abbia lei, ma certamente vivrà più a lungo di me”.