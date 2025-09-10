Pirateria, Dazn inguaia gli utenti beccati col "pezzotto": rischiano di dover risarcire la piattaforma

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Potrebbero esserci guai in vista per tutti i tifosi che hanno guardato le partite della loro squadra del cuore da siti illegali. L’azione di contrasto alla pirateria digitale, infatti, vuole proseguire con un obiettivo concreto e che mira direttamente a un’azione risarcitoria che i titolari dei diritti del calcio in Italia potranno promuovere nei confronti degli utenti illegali. I titolari di questi diritti hanno formalmente richiesto all’autorità giudiziaria competente (e ottenuto) i nomi degli oltre duemila utenti (in 80 province italiane) abbonati a IPTV illegale, già sanzionati dalla guardia di finanza negli ultimi mesi.

Cosa rischiano gli utenti col “pezzotto”

Insomma c’è una svolta clamorosa nell’ambito della lotta alla pirateria digitale che prevede tempi difficili per gli “appassionati” dello streaming illegale. I fedelissimi del cosiddetto “pezzotto” rischiano grosso: per loro potrebbero in arrivo le richieste di risarcimento.

Su iniziativa, nello specifico, di DAZN, a cui ha aderito la Lega Calcio Serie A e Sky Italia, grazie al supporto del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza di Roma, i titolari dei diritti televisivi del calcio in Italia hanno fatto una formale richiesta all’Autorità giudiziaria competente.

E hanno effettivamente ottenuto i nomi degli utenti abbonati a IPTV illegale già sanzionati dalla Guardia di Finanza negli ultimi mesi per essere in condizione di avviare azioni risarcitorie per i danni arrecati.

Come sono stati identificati gli utenti

In una nota DAZN ha spiegato che gli utenti coinvolti erano stati identificati nell’ambito di un’operazione condotta dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza di Roma e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lecce, coordinato dalla Procura che aveva permesso di smantellare un’infrastruttura IPTV che trasmetteva contenuti in violazione della Legge sul Diritto d’Autore, risalendo agli utilizzatori grazie a un’analisi dettagliata di dati anagrafici, bancari e geografici.

L’autorizzazione della Procura competente ha consentito la trasmissione dei dati ai titolari dei diritti, che ora dispongono delle informazioni necessarie per poter agire in sede civile e amministrativa. Da inizio anno, sono quasi 2.500 gli utenti pirata sanzionati e oltre 3.000 sono quelli attualmente in fase di identificazione.

“Guardare illegalmente contenuti mette a rischio chi lo fa e colpisce lo sport alle radici. Non è furbo. Non è gratis. Non è senza conseguenze” commenta Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.

Azione risarcitoria da migliaia di euro

“Un’azione risarcitoria, che può ammontare a diverse migliaia di euro, equivale a circa dieci anni di abbonamenti legali. Tifare dallo stadio o da casa in modo legale è una scelta sicura per chi guarda e l’unico modo per tenere vivo lo spettacolo che amiamo. Un sentito grazie alle forze dell’ordine ed a tutte le istituzioni per il loro lavoro”, ha aggiunto.

Andrea Duilio, CEO di Sky Italia ha espresso concetti simili: “La lotta alla pirateria non riguarda soltanto chi gestisce le piattaforme illegali: anche chi sceglie di utilizzarle deve essere consapevole di compiere un vero e proprio furto, con conseguenze reali”.

“Questi comportamenti illeciti non solo danneggiano i titolari dei diritti, ma minano interi settori economici e mettono a rischio il lavoro di tante persone. Solo una maggiore consapevolezza può contribuire a una svolta culturale che è ormai indispensabile”, ha concluso.

“Chi sbaglia paga”

Per la Lega Calcio Seria A ha parlato l’ad Luigi De Siervo: “Si sta concretizzando quanto abbiamo sempre detto ovvero che ‘chi sbaglia paga’. Da oggi, infatti, chi sceglie di vedere contenuti piratati, oltre a essere perseguito e multato dalla Guardia di Finanza, dovrà risarcire i licenziatari dei diritti sfruttati illegittimamente.

E poi ha sottolineato: “Finalmente volge al termine l’epoca dell’impunità: il cerchio intorno ai pirati digitali si stringe di mese in mese attraverso un cambio di passo decisivo nella lotta alla pirateria”.