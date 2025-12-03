Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

A Brescia, nel condominio Montello di via Monte Cengio, si sono verificati otto incendi dolosi tra settembre 2024 e ottobre 2025. Il fuoco, secondo quanto accertato dagli investigatori, sarebbe stato appiccato da un uomo di 74 anni destinatario di un procedimento di sfratto, che avrebbe agito per motivi legati alla sua situazione abitativa.

Le indagini della Squadra Mobile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio tra i mesi di settembre 2024 e ottobre 2025, quando nel condominio “Montello” di via Monte Cengio n. 18, di proprietà dell’ALER, si sono verificati otto incendi dolosi. Questi episodi hanno generato un diffuso allarme sociale tra gli abitanti del quartiere, preoccupati per la sicurezza dello stabile e per la propria incolumità.

Le indagini sono state avviate dalla Squadra Mobile della Questura di Brescia, che ha condotto una complessa attività informativa e investigativa. Nelle prime ore di martedì 2 dicembre 2025, gli agenti hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Brescia nei confronti di un uomo di 74 anni, residente in città e già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, in particolare per truffa e altri reati contro il patrimonio.

Gli incendi e la tecnica utilizzata

L’uomo è stato indagato per il reato aggravato di danneggiamento seguito da incendio, poiché ritenuto responsabile degli episodi avvenuti il 17, 19 e 22 settembre 2024, il 17 ottobre 2024, il 19 novembre 2024, il 13 aprile 2025 e il 12 ottobre 2025. Gli incendi hanno riguardato principalmente gli impianti elettrici condivisi con le parti comuni del condominio e sono stati provocati mediante inneschi artigianali, costituiti da frammenti di carta e alcool etilico, con l’intento di simulare una natura accidentale degli eventi.

Le analogie tra i diversi episodi hanno subito attirato l’attenzione degli investigatori, che hanno deciso di approfondire la natura degli incendi anche grazie alle valutazioni tecniche fornite dai Vigili del Fuoco. Gli accertamenti hanno confermato la natura dolosa degli eventi, portando la Polizia di Stato a concentrare le indagini su uno dei condomini.

L’ultimo episodio e la svolta nelle indagini

Il 12 ottobre 2025, uno degli incendi è stato appiccato in una zona condominiale comune dove erano accatastate masserizie. Anche in questa occasione, il piromane ha utilizzato la stessa tecnica già riscontrata nei precedenti episodi: come innesco è stato impiegato il contenuto di una bottiglia di alcool denaturato, successivamente rinvenuta e sequestrata dalla Polizia Scientifica durante il sopralluogo.

Questo episodio ha rappresentato un punto di svolta nelle indagini, consentendo agli investigatori di raccogliere ulteriori elementi probatori a carico del sospettato. Gli approfondimenti hanno permesso di appurare che l’autore degli incendi era destinatario di un procedimento amministrativo e giudiziario di sfratto da parte dell’ALER. L’uomo avrebbe giustificato le proprie azioni proprio con la situazione di sfratto in cui si trovava, ammettendo di aver agito per questa ragione.

Le misure adottate dalla Questura

Alla luce dei fatti accertati e dei numerosi precedenti penali a carico dell’indagato, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto nei confronti del piromane la Misura di Prevenzione Personale dell’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza, in conformità con quanto previsto dal Codice delle Leggi Antimafia. Tale provvedimento è finalizzato alla successiva proposta di applicazione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.

Il provvedimento è stato adottato sulla base degli elementi probatori raccolti fino a questo momento, ma si ricorda che per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino alla definitività del giudizio.

Il contesto e le reazioni dei residenti

Gli otto incendi dolosi che hanno colpito il condominio Montello hanno avuto un impatto significativo sulla vita dei residenti, che hanno vissuto mesi di preoccupazione e insicurezza. La sistematicità degli episodi e la loro gravità hanno alimentato il timore di una possibile compromissione delle condizioni di sicurezza dello stabile. La notizia dell’individuazione del presunto responsabile e delle misure adottate dalla Questura è stata accolta con sollievo dagli abitanti, che auspicano un ritorno alla normalità.

