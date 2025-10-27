Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di origini statunitensi è stato fermato e denunciato ad Ancona per resistenza a pubblico ufficiale e falsa attestazione dopo aver appiccato un fuoco tra le sterpaglie nei pressi di alcuni condomini.

Controlli straordinari nel centro cittadino

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i servizi di controllo straordinario del territorio sono stati intensificati nel corso della settimana su disposizione del Questore Capocasa, in accordo con il Prefetto Valiante. L’obiettivo principale di questi controlli è la prevenzione di episodi di criminalità diffusa e comportamenti incivili, a tutela dei residenti e dei frequentatori del centro cittadino.

Le attività di vigilanza, svolte nel pomeriggio e nella serata di sabato 25 ottobre, hanno visto impegnati poliziotti e unità cinofile della Questura. Le zone interessate sono state piazza Roma, via Marsala, via Menicucci e le vie che intersecano Corso Garibaldi, corso Stamira e Corso Mazzini. Nel corso dei controlli sono state identificate 23 persone, di cui 5 risultate con precedenti penali.

Intervento in via Caucci: uomo appicca un fuoco tra le sterpaglie

Poco dopo le 23.00 di sabato, due volanti della Polizia sono intervenute ad Ancona in via Caucci a seguito della segnalazione di una persona intenta ad accendere un fuoco tra le sterpaglie, in prossimità di alcuni condomini. Gli agenti, giunti sul posto, hanno individuato tra la vegetazione un uomo e la brace ancora ardente.

Alla vista delle forze dell’ordine, l’individuo ha iniziato a rivolgere frasi offensive in lingua inglese e ha rifiutato di collaborare. Nonostante i ripetuti inviti a scendere dal posto rialzato in cui si trovava, l’uomo ha mantenuto un atteggiamento ostile e ha continuato a insultare gli operatori.

Resistenza e tentativo di aggressione agli agenti

Quando i poliziotti si sono avvicinati, l’uomo si è alzato improvvisamente e si è avventato verso uno degli agenti, che è riuscito a scansarsi. Dopo una breve colluttazione, gli operatori sono riusciti a bloccare e fermare l’individuo, non senza difficoltà.

Nel frattempo, sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere il fuoco appiccato tra le sterpaglie, evitando così possibili conseguenze per la sicurezza dei residenti dei condomini vicini.

Identificazione e denuncia dell’uomo

L’uomo, un cinquantenne di origini statunitensi, è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura per gli accertamenti di rito. In seguito alle verifiche, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità. Inoltre, è stato sanzionato amministrativamente ai sensi dell’art. 59 T.U.L.P.S. per aver appiccato il fuoco.

