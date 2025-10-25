Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fatti di danneggiamento e comportamenti aggressivi sono stati attribuiti a un 41enne originario del Senegal, denunciato dalla Polizia di Stato per aver danneggiato sette auto e beni pubblici in via Archimede. L’uomo, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio e la persona, è stato individuato e fermato mercoledì sera nei pressi della stazione centrale di Pisa.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto dopo che gli agenti della Squadra Volanti hanno riconosciuto il soggetto extracomunitario, ritenuto responsabile del danneggiamento avvenuto la notte precedente su diverse auto parcheggiate in via Archimede.

L’intervento della Polizia

Il 41enne, già conosciuto dagli agenti per i suoi numerosi precedenti legati a reati contro il patrimonio e la persona, è stato avvicinato nei pressi della stazione centrale. Al momento del controllo, l’uomo ha mostrato segni di agitazione, costringendo i poliziotti a metterlo in sicurezza all’interno dell’auto di servizio per condurlo negli uffici di polizia.

Comportamento aggressivo e ulteriori danni

Durante il tragitto verso gli uffici, il fermato ha iniziato a scalciare, provocando il danneggiamento della portiera della volante. Una volta giunto all’interno degli uffici, il suo atteggiamento si è ulteriormente aggravato: ha sferrato pugni e calci contro le pareti, continuando a mostrare un comportamento aggressivo e fuori controllo.

La denuncia e l’intervento sanitario

Nel momento in cui gli agenti stavano redigendo gli atti relativi al danneggiamento delle auto dei cittadini, il 41enne ha urinato sui muri, manifestando uno stato di evidente alterazione. Per questo motivo, è stato richiesto l’intervento del 118, che ha provveduto al trasferimento dell’uomo in ospedale tramite ambulanza per una visita medica specialistica.

Le accuse e la posizione dell’indagato

Prima di essere affidato alle cure dei sanitari, il soggetto è stato denunciato per il danneggiamento delle sette auto parcheggiate in via Archimede e, in considerazione delle sue azioni sia nella volante che negli uffici di polizia, è stato deferito anche per danneggiamento di beni dello Stato. Resta ferma la presunzione di innocenza dell’indagato, valida fino a eventuale condanna definitiva.

