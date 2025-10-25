Pisa, danneggia sette auto e si scaglia contro la volante: 41enne fermato dopo una notte di follia
Un 41enne senegalese è stato denunciato a Pisa per danneggiamento di sette auto e beni pubblici in via Archimede.
Fatti di danneggiamento e comportamenti aggressivi sono stati attribuiti a un 41enne originario del Senegal, denunciato dalla Polizia di Stato per aver danneggiato sette auto e beni pubblici in via Archimede. L’uomo, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio e la persona, è stato individuato e fermato mercoledì sera nei pressi della stazione centrale di Pisa.
La fonte della notizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto dopo che gli agenti della Squadra Volanti hanno riconosciuto il soggetto extracomunitario, ritenuto responsabile del danneggiamento avvenuto la notte precedente su diverse auto parcheggiate in via Archimede.
L’intervento della Polizia
Il 41enne, già conosciuto dagli agenti per i suoi numerosi precedenti legati a reati contro il patrimonio e la persona, è stato avvicinato nei pressi della stazione centrale. Al momento del controllo, l’uomo ha mostrato segni di agitazione, costringendo i poliziotti a metterlo in sicurezza all’interno dell’auto di servizio per condurlo negli uffici di polizia.
Comportamento aggressivo e ulteriori danni
Durante il tragitto verso gli uffici, il fermato ha iniziato a scalciare, provocando il danneggiamento della portiera della volante. Una volta giunto all’interno degli uffici, il suo atteggiamento si è ulteriormente aggravato: ha sferrato pugni e calci contro le pareti, continuando a mostrare un comportamento aggressivo e fuori controllo.
La denuncia e l’intervento sanitario
Nel momento in cui gli agenti stavano redigendo gli atti relativi al danneggiamento delle auto dei cittadini, il 41enne ha urinato sui muri, manifestando uno stato di evidente alterazione. Per questo motivo, è stato richiesto l’intervento del 118, che ha provveduto al trasferimento dell’uomo in ospedale tramite ambulanza per una visita medica specialistica.
Le accuse e la posizione dell’indagato
Prima di essere affidato alle cure dei sanitari, il soggetto è stato denunciato per il danneggiamento delle sette auto parcheggiate in via Archimede e, in considerazione delle sue azioni sia nella volante che negli uffici di polizia, è stato deferito anche per danneggiamento di beni dello Stato. Resta ferma la presunzione di innocenza dell’indagato, valida fino a eventuale condanna definitiva.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.