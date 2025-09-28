Pisa-Fiorentina, scontri in città tra ultras, paura per la protesta dei tifosi viola contro il caro biglietti

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Alcuni ultras della Fiorentina, circa un centinaio, si sono scontrati con un gruppo di tifosi del Pisa poco prima della partita tra le due squadre toscane. L’intervento della polizia ha impedito che i tafferugli degenerassero, ma si teme per l’ordine pubblico a Pisa, a causa della protesta dei tifosi viola contro il caro biglietti.

Scontri tra ultras di Pisa e Fiorentina

Attorno alle 9 del mattino del 28 settembre due gruppi di ultras, l’uno composto da tifosi della Fiorentina e l’altro da supporter del Pisa, si sarebbero scontrati a nord di Pisa, dove si tiene la partita di Serie A tra le due formazioni.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, il contatto tra i due gruppi sarebbe avvenuto nei pressi di un parcheggio scambiatore in una zona residenziale della città.

La situazione sarebbe diventata immediatamente pericolosa, con lanci di oggetti e bombe carta e scontri ravvicinati tra ultras armati di mazze e ombrelli.

L’intervento della polizia

Sul luogo degli scontri è però immediatamente arrivata la polizia. Gli agenti sono intervenuti interrompendo i lanci di oggetti e gli scontri tra le due tifoserie.

Dopo l’arrivo delle forze dell’ordine, gli ultras della Fiorentina sarebbero fuggiti e avrebbero raggiunto le proprie auto, disperdendosi nella periferia di Pisa.

Non ci sarebbero feriti né tra i tifosi né tra le forze dell’ordine. L’attenzione a Pisa è però molto alta e si temono ulteriori scontri al termine della partita.

La protesta dei tifosi della Fiorentina

A Pisa, in occasione della partita di Serie A tra Pisa e Fiorentina, sono stati schierati decine di agenti della polizia, non solo perché le due squadre sono rivali e non si incontrano da 23 anni.

Gli ultras della Fiorentina infatti hanno annunciato che non entreranno nel settore ospiti per protestare contro l’aumento dei prezzi dei biglietti imposto dalla società.

Le forze dell’ordine temono però che un gran numero di tifosi abbia comunque raggiunto Pisa e si prepari a incontrarsi durante la partita al di fuori dello Stadio, con il rischio di scontri all’uscita dei tifosi di casa, al termine del match.