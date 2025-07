Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto con aggressione e rapina sono le accuse a carico di un cittadino tunisino di 32 anni arrestato dalla Polizia a Pisa nel pomeriggio di sabato 12 luglio. Un giovane pakistano è stato aggredito e derubato della propria bicicletta in Piazza Verdi, mentre il responsabile è stato fermato dopo un inseguimento dagli agenti della Squadra Volante.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nel cuore di Pisa, in Piazza Verdi, nel pomeriggio di sabato 12 luglio. Un equipaggio della Squadra Volante, durante il normale servizio di pattugliamento, ha notato un cittadino pakistano agitarsi e chiedere aiuto con gesti evidenti delle braccia. L’uomo, visibilmente scosso e impaurito, ha attirato immediatamente l’attenzione degli agenti.

L’inseguimento e il fermo del sospettato

Poco distante dalla scena, i poliziotti hanno individuato un cittadino nordafricano che, alla vista della pattuglia, si è dato alla fuga. Gli agenti, valutando la richiesta d’aiuto e la reazione sospetta dell’uomo, si sono lanciati all’inseguimento, richiedendo il supporto di altri equipaggi. Dopo pochi metri, il fuggitivo è stato bloccato mentre tentava di allontanarsi a bordo di una bicicletta.

La testimonianza della vittima

La vittima, un cittadino pakistano di 27 anni, ha raccontato agli agenti di essere stato fermato poco prima in Piazza Verdi dal malvivente. Secondo il suo racconto, l’aggressore lo avrebbe afferrato per un braccio e, minacciandolo con un rasoio, lo avrebbe prima colpito fisicamente e poi derubato della bicicletta. Il giovane, che lamentava forti dolori al torace e ai fianchi a causa dell’aggressione, è stato accompagnato al Pronto Soccorso per ricevere le cure necessarie e ha formalizzato una denuncia/querela per quanto accaduto.

L’identificazione del responsabile

Il sospettato, una volta bloccato, è stato condotto in Questura dove è stato identificato come M. M., cittadino tunisino di 32 anni. L’uomo è risultato essere un pluripregiudicato, già destinatario di numerose condanne per furti e rapine, e irregolare sul territorio italiano. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto il rasoio utilizzato per compiere il reato, nascosto all’interno dei pantaloni dello straniero.

Le conseguenze dell’operazione

La bicicletta sottratta è stata restituita al legittimo proprietario, mentre il rasoio è stato posto sotto sequestro come prova dell’aggressione e della rapina. Al termine delle procedure di rito, il cittadino tunisino è stato arrestato per rapina e trasferito presso la Casa Circondariale locale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il contesto della sicurezza in città

L’episodio ha riportato l’attenzione sulla sicurezza nelle aree centrali di Pisa, in particolare in zone frequentate come Piazza Verdi. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini e la tempestività degli interventi, che in questo caso hanno permesso di fermare il responsabile e restituire la refurtiva alla vittima.

