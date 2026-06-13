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È stata eseguita l’espulsione dal territorio nazionale di un cittadino tunisino, irregolare e senza fissa dimora, per motivi di ordine pubblico. Il provvedimento, disposto dal Ministro dell’Interno, è stato attuato dalla Questura di Pisa subito dopo la scarcerazione dell’uomo, che aveva appena terminato di scontare una pena complessiva di oltre 10 anni di reclusione per numerosi gravi reati. La misura è stata adottata a causa della sua elevata pericolosità sociale, confermata anche durante il periodo di detenzione.

Espulsione eseguita dalla Questura di Pisa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Questura di Pisa ha dato esecuzione al decreto di espulsione nei confronti di un cittadino tunisino. L’uomo, irregolare sul territorio e senza fissa dimora, è stato accompagnato alla frontiera aerea per il rimpatrio immediato, subito dopo la sua scarcerazione dalla locale Casa Circondariale.

Il cittadino tunisino aveva appena terminato di scontare una pena complessiva di oltre 10 anni di reclusione. La lunga detenzione è stata conseguenza di numerosi gravi reati commessi nel corso degli anni. Le autorità hanno sottolineato come l’uomo abbia manifestato una sistematica dedizione al crimine e un’indole violenta, caratteristiche che non sono mai venute meno nemmeno durante il periodo di detenzione.

Pericolosità sociale e precedenti penali

Le autorità carcerarie e la Questura hanno evidenziato la spiccata e attuale pericolosità sociale dello straniero. Nel comunicato si precisa che il soggetto è stato destinatario di numerose condanne divenute irrevocabili e che a suo carico risultano numerosi precedenti di polizia. Questi elementi hanno portato a valutare come assolutamente incompatibile la sua permanenza in Italia con la civile e sicura convivenza.

La Questura di Pisa ha ritenuto prevalente la tutela della sicurezza pubblica rispetto alla situazione familiare dell’uomo. Per questo motivo, il personale ha accompagnato lo straniero alla frontiera aerea per il rimpatrio immediato. Il provvedimento di espulsione è stato adottato in via prioritaria per garantire la sicurezza dei cittadini.

Divieto di reingresso per 15 anni

In ragione dell’allarmante profilo criminale, allo straniero è stato imposto un divieto di reingresso in Italia e nell’area Schengen per un periodo di 15 anni. Questa misura mira a impedire che il soggetto possa tornare a rappresentare un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza collettiva.

IPA