Un arresto per tentato furto aggravato nella serata del 24 ottobre in un hotel di Pisa. Un cittadino algerino di circa quarant’anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo essersi introdotto abusivamente nella struttura ricettiva e aver tentato di sottrarre beni al suo interno.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato intorno alle 22.30, quando il titolare dell’hotel ha segnalato la presenza di un intruso. L’uomo, allertato dall’attivazione del sistema antiintrusione, ha immediatamente controllato le telecamere di videosorveglianza tramite il proprio cellulare, notando una figura sospetta aggirarsi nella reception.

L’inseguimento e la cattura

Gli agenti delle Volanti sono giunti rapidamente sul posto e hanno sorpreso il sospettato ancora all’interno dell’edificio. Alla vista delle divise, il cittadino algerino ha tentato la fuga dirigendosi verso i piani superiori. Dopo un breve inseguimento, i poliziotti lo hanno individuato nascosto all’ultimo piano, nella mansarda, sotto un letto e coperto da alcune lenzuola.

Il controllo e il sequestro dell’attrezzo

Una volta bloccato, l’uomo è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto una pinza in metallo nascosta nella tasca della felpa del fermato. L’oggetto è stato sequestrato in quanto ritenuto strumento idoneo alla commissione di reati contro il patrimonio.

Le accuse e la posizione dell’arrestato

Alla luce dei fatti accertati, il cittadino algerino è stato arrestato per tentato furto aggravato e denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo, che risulta avere numerosi precedenti di Polizia, dovrà ora rispondere delle accuse davanti all’autorità giudiziaria.

