È scattata una denuncia per atti persecutori a Pisa a seguito di aggressione e minacce tra familiari. Un uomo è stato indagato dopo aver colpito e minacciato il proprio fratello, utilizzando anche un saldatore a gas. Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato richiesto direttamente da una delle parti coinvolte, che ha segnalato la situazione di pericolo in cui si trovava a causa delle continue tensioni familiari.

I fatti: lite familiare sfocia in violenza

Secondo quanto ricostruito, dopo l’ennesima discussione con il proprio congiunto, un uomo residente a Pisa ha deciso di rivolgersi alle autorità. La situazione è degenerata quando, oltre alle minacce, la vittima è stata anche aggredita e percossa. L’aggressore avrebbe utilizzato un saldatore a gas per intimidire il fratello, strumento che è stato poi sequestrato dagli agenti intervenuti sul posto.

Il sequestro delle armi e la denuncia

Durante l’intervento, la Polizia ha proceduto non solo al sequestro del saldatore a gas, ma anche al ritiro cautelare di fucile e cartucce che erano in possesso dell’indagato. Questa misura è stata adottata per prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Per l’uomo è scattata una denuncia per atti persecutori nei confronti del fratello.

IPA