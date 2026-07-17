Piscina di Sestri Levante sotto indagine dopo la morte della bambina, mancherebbe un cartello obbligatorio

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sarebbe sotto sequestro la piccola piscina dello stabilimento balneare di Sestri Levante dove Alice, una bambina di 11 anni, è rimasta troppo a lungo sott’acqua dopo che i capelli si sarebbero impigliati nella griglia di aspirazione. La bambina è morta nella notte tra il 16 e 17 luglio nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata trasportata in elicottero in condizioni critiche. Tra gli elementi al centro delle verifiche ci sarebbe l’assenza di un cartello obbligatorio.

Bimba intrappolata in piscina, le indagini

Come riportato dall’ANSA, la procura di Genova avrebbe aperto un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio colposo.

Gli accertamenti sono affidati alla Guardia costiera e ai carabinieri, che stanno ricostruendo quanto accaduto nello stabilimento frequentato dalla famiglia della bambina.

Tra gli elementi al centro delle verifiche ci sarebbe anche l’assenza di un cartello obbligatorio che richiama la presenza degli adulti per i bambini sotto i 12 anni.

Gli investigatori avrebbero raccolto testimonianze e starebbero esaminando le condizioni dell’impianto.

Cosa è successo nella piscina di Sestri Levante

La tragedia è avvenuta 14 luglio, mentre Alice stava facendo un ultimo bagno prima di lasciare lo stabilimento balneare insieme ai genitori.

La piscina, secondo quanto emerso, sarebbe una vasca di piccole dimensioni e profonda circa un metro, pensata anche per i bambini.

A rendersi conto che la bambina non riemergeva sarebbe stato un altro ragazzino, che avrebbe richiamato l’attenzione degli adulti presenti.

Il titolare dello stabilimento si sarebbe gettato subito in acqua.

Con un coltello avrebbe tagliato i capelli di Alice, rimasti incastrati nel bocchettone di aspirazione, riuscendo così a riportarla in superficie.

Subito dopo sarebbero iniziate le manovre di rianimazione.

Sarebbe stato utilizzato anche un defibrillatore, mentre venivano chiamati i soccorsi.

Il trasporto al Gaslini e la morte in ospedale

Alice sarebbe stata inizialmente soccorsa dalla Croce rossa e portata alla piazzola di interscambio per il trasferimento in elicottero.

Il trasporto al Gaslini sarebbe avvenuto con l’elicottero dei Vigili del fuoco.

La bambina sarebbe arrivata in ospedale in condizioni molto gravi.

Un primo bollettino medico parlava di “condizioni critiche e instabili”.

I medici del reparto di rianimazione hanno tentato di salvarla, ma la bambina non ha mai ripreso conoscenza.

La morte è avvenuta nella notte.

I genitori, colpiti dalla tragedia, hanno scelto di donare gli organi della figlia.

L’indagine della procura di Genova

La procura di Genova avrebbe aperto un fascicolo per omicidio colposo.

La piscina sarebbe stata posta sotto sequestro per permettere gli accertamenti tecnici.

Gli investigatori dovranno verificare il funzionamento dell’impianto, le condizioni della griglia di aspirazione, la presenza delle misure di sicurezza e il rispetto delle prescrizioni previste.

L’esame autoptico servirà a chiarire le cause del decesso e a fornire ulteriori elementi utili alla ricostruzione della dinamica.