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È di cinque persone indagate e 94 mila euro sequestrati il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato contro il traffico e la detenzione di stupefacenti nella provincia di Pistoia. Le misure cautelari sono state eseguite nei confronti di cittadini italiani e un moldavo, accusati di aver gestito un’attività di spaccio tra il 2023 e il 2025.

Le misure cautelari e i sequestri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Pistoia ha dato esecuzione a un’ordinanza del G.I.P. del Tribunale locale, su richiesta della Procura della Repubblica. Il provvedimento ha riguardato cinque soggetti: tre sono stati sottoposti all’obbligo di dimora con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle 19:00 alle 07:00, mentre due hanno ricevuto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Contestualmente, il G.I.P. ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme di denaro, beni mobili e immobili per un valore complessivo di circa 94 mila euro, ritenuti provento dell’attività illecita.

Le indagini e gli arresti in flagranza

L’operazione rappresenta l’esito di un’articolata attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Pistoia. L’indagine ha preso avvio da un arresto in flagranza avvenuto nel gennaio 2025, quando un soggetto era stato trovato in possesso di oltre 100 grammi tra cannabinoidi e cocaina, denaro contante suddiviso in banconote di piccolo taglio e un telefono cellulare.

L’analisi forense del cellulare sequestrato, insieme a ulteriori riscontri e servizi di osservazione, controllo e pedinamento, ha permesso di ricostruire la rete di contatti e le cessioni di sostanze stupefacenti effettuate dagli indagati.

Un secondo arresto in flagranza è stato eseguito nel maggio 2025, durante perquisizioni domiciliari e personali delegate dalla Procura. In quell’occasione, un cittadino italiano di 24 anni è stato trovato in possesso di circa 1 kg di hashish. Anche in questo caso, l’analisi del telefono sequestrato ha consentito di accertare ulteriori cessioni e contatti con altri spacciatori.

L’indagine “Good Guys” e l’attività di spaccio

L’inchiesta, denominata “Good Guys“, si è svolta da gennaio 2025 a ottobre 2025 e ha permesso di ricostruire le condotte degli indagati, dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare hashish e cocaina. Le attività di detenzione, vendita, trasporto e cessione sono state accertate prevalentemente nella provincia di Pistoia, ma hanno interessato anche le province di Prato e Firenze.

Il profilo degli indagati

Gli indagati sono tutti cittadini italiani, ad eccezione di un moldavo, con età compresa tra i 21 e i 31 anni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo avrebbe agito in modo organizzato, gestendo una rete di spaccio che si estendeva su più province toscane.

IPA