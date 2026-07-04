Pistoia, alcolici ai sedicenni nel cuore della movida: la Polizia incastra i dipendenti, chiuso il locale
Sospesa per venti giorni la licenza di un locale nel centro di Pistoia per somministrazione di alcolici a minori. Rafforzati i controlli.
È stata disposta la sospensione per venti giorni della licenza di un esercizio pubblico nel centro storico di Pistoia per la somministrazione di bevande alcoliche a minori ultra-sedicenni. Il provvedimento, adottato dal Questore della Provincia, è stato motivato dalla necessità di garantire la sicurezza degli avventori e il rispetto delle normative di settore.
La fonte della notizia
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione è stata presa a seguito di accertamenti condotti dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Pistoia. Gli agenti hanno effettuato controlli mirati nell’ambito dei servizi predisposti per tutelare la sicurezza dei clienti dei locali pubblici e assicurare il rispetto delle leggi vigenti.
I controlli e le irregolarità riscontrate
Durante le verifiche, il locale in questione è risultato non conforme alle norme che regolano la somministrazione di bevande alcoliche. In particolare, il personale dipendente è stato sorpreso in flagranza mentre serviva alcolici a minori ultra-sedicenni, in violazione delle disposizioni previste dalla legge. Questo episodio ha rappresentato un grave rischio per la sicurezza dei giovani frequentatori e ha portato all’immediata adozione del provvedimento restrittivo.
Il provvedimento del Questore
Il Questore della Provincia di Pistoia ha quindi disposto la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per venti giorni, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.). La misura è stata adottata per prevenire ulteriori episodi di somministrazione illecita e per tutelare la salute dei minori e la tranquillità pubblica.
Controlli rafforzati in vista degli eventi
In vista delle numerose manifestazioni che nei prossimi giorni interesseranno la provincia e che coinvolgeranno molti giovani, la Questura di Pistoia ha annunciato che proseguirà con controlli serrati sugli esercizi pubblici e nei luoghi della movida. L’obiettivo è garantire che la partecipazione agli eventi e la frequentazione dei locali avvengano nel pieno rispetto della legalità e in condizioni di sicurezza per tutti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.