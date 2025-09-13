Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e due sanzioni amministrative contro la criminalità giovanile nella provincia di Pistoia. L’operazione, che si è svolta il 12 settembre su tutto il territorio nazionale, è stata finalizzata al contrasto dei reati commessi da giovani, in particolare spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro la persona e il patrimonio, nonché comportamenti illeciti legati a discriminazione e odio.

Operazione nazionale contro la criminalità giovanile

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di ieri si sono concluse le operazioni ad alto impatto coordinate dal Servizio Centrale Operativo e condotte dagli operatori delle Squadre Mobili su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo principale è stato quello di contrastare la crescente criminalità giovanile, con particolare attenzione ai reati commessi da ragazzi, sia singolarmente che in gruppo. Le attività hanno riguardato numerose province italiane, coinvolgendo centinaia di agenti impegnati in controlli mirati nelle aree più sensibili.

Controlli intensificati a Pistoia e Montecatini Terme

Nella provincia di Pistoia, l’azione della Polizia si è concentrata soprattutto nelle zone note per episodi di spaccio, come piazze cittadine, parchi pubblici e locali della cosiddetta “movida”. Grazie al supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici della Questura, sono state controllate 150 persone, tra cui 25 minorenni, e 15 veicoli. Particolare attenzione è stata riservata anche a 2 esercizi commerciali e 4 locali frequentati dai giovani, dove sono state elevate 2 sanzioni amministrative per la somministrazione irregolare di bevande alcoliche.

Arresto per spaccio di stupefacenti

L’episodio più rilevante dell’operazione si è verificato proprio a Pistoia, dove un cittadino marocchino di 25 anni, senza fissa dimora e con numerosi precedenti, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti della Squadra Mobile, durante un servizio di osservazione, hanno notato i movimenti sospetti del giovane, riconducibili a un’attività di spaccio. Dopo averlo seguito, hanno effettuato un controllo presso un hotel del centro dove il ragazzo soggiornava temporaneamente.

Il sequestro della droga e delle banconote

Durante la perquisizione, la Polizia ha rinvenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 52 grammi circa, oltre a banconote di piccolo taglio, considerate provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato immediatamente posto sotto sequestro. Il giovane, irregolare sul territorio nazionale, è stato accompagnato in Questura per la redazione degli atti di rito. Al termine delle procedure, il Pubblico Ministero ha disposto la custodia cautelare in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

