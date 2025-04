Pistoia, evade dai domiciliari con una bottiglia di benzina e un accendino: arrestato mentre vagava di notte

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto il bilancio di un’operazione delle forze dell’ordine a Pistoia, dove un uomo è stato fermato per evasione dagli arresti domiciliari. Il sospettato, già sotto indagine per danneggiamento mediante incendio, è stato trovato in possesso di benzina e accendino.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’uomo era agli arresti domiciliari dal 5 aprile scorso, su disposizione del GIP di Pistoia, per il sospetto di aver danneggiato, mediante incendio, due autovetture appartenenti all’ex fidanzata e al suo nuovo compagno. Questo episodio era il culmine di una serie di atti persecutori.

L’evasione e l’arresto

La sera del 14 aprile, intorno alle 21:00, è scattato l’allarme del braccialetto elettronico in sala operativa. Gli agenti si sono immediatamente recati presso il luogo dove l’uomo doveva trovarsi agli arresti domiciliari. Tuttavia, passando in via Enrico Mattei, all’altezza della rotatoria con Via di Mugnano, lo hanno notato camminare con una bottiglia di plastica contenente circa 1,5 L di benzina e un accendino.

Precedenti e conseguenze

L’arrestato era già stato denunciato per un’altra evasione constatata il 13 aprile, quando l’allarme era scattato e il personale delle volanti aveva accertato che non era in casa. Curiosamente, la sua autovettura era stata coinvolta in un incidente stradale con feriti a Fucecchio per poi darsi alla fuga. L’uomo è stato quindi tratto in arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Fonte foto: IPA