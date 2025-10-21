Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un sequestro di arma e una denuncia presso il Terminal Crociere del porto di Ravenna. Un turista statunitense di settantasette anni è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo d’arma dopo che una pistola è stata trovata nel suo bagaglio durante i controlli di sicurezza.

I dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella giornata di ieri presso il Terminal Crociere del porto di Ravenna. Gli agenti della Polizia di Frontiera della Questura locale hanno individuato l’arma durante le consuete verifiche ai bagagli, effettuate tramite scanner a raggi X, con l’obiettivo di intercettare eventuali oggetti illegali o non dichiarati.

Il controllo ha avuto luogo mentre i passeggeri transitavano nel terminal, sottoponendosi alle procedure di sicurezza previste. Durante l’ispezione, il bagaglio di un turista statunitense ha attirato l’attenzione degli operatori: all’interno è stata rinvenuta una pistola semiautomatica di marca “BROWNING”, calibro 6,35, completa di caricatore con 6 cartucce e colpo in canna.

L’identità e la versione del passeggero

L’uomo, cittadino degli Stati Uniti di settantasette anni, era arrivato in Italia atterrando all’aeroporto di Venezia insieme al figlio. Da lì, aveva raggiunto il Porto di Ravenna con l’intenzione di proseguire il viaggio verso la Croazia. Interrogato dagli agenti, il turista ha spiegato che la pistola era stata dimenticata accidentalmente nello zaino che utilizza abitualmente per le uscite di pesca.

Gli accertamenti e il sequestro

Le verifiche successive hanno permesso di appurare che il turista era effettivamente in possesso di un regolare porto d’armi rilasciato dal suo paese di origine. Tuttavia, la normativa italiana prevede restrizioni stringenti sul porto d’armi da parte di cittadini stranieri, soprattutto in assenza delle necessarie autorizzazioni locali. Per questo motivo, la pistola è stata posta sotto sequestro e l’uomo è stato denunciato per porto abusivo d’arma sul territorio nazionale.

La normativa italiana e i rischi per i viaggiatori

La vicenda mette in luce l’importanza di informarsi sulle normative locali prima di viaggiare con armi o oggetti soggetti a restrizioni. In Italia, il porto d’armi è regolamentato in modo rigoroso e il possesso di armi senza le dovute autorizzazioni può comportare denunce, sequestri e conseguenze penali anche per i cittadini stranieri.

