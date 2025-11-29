Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e due pistole sequestrate a Bari, dove un uomo di 42 anni è stato fermato con l’accusa di detenzione abusiva di armi clandestine e ricettazione. L’intervento è stato effettuato martedì sera, a seguito di una segnalazione anonima che ha portato gli agenti a scoprire armi e maschere sospette in un appartamento della città pugliese.

L’intervento della Polizia e la scoperta delle armi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella serata di martedì, quando una segnalazione anonima, giunta tramite l’applicazione YouPol, ha indicato la possibile presenza di persone agli arresti domiciliari in possesso di armi e in compagnia di soggetti pregiudicati all’interno di un’abitazione nel comune di Bari.

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti presso l’indirizzo segnalato, dove risiede un uomo già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Saliti fino al quinto piano dello stabile, i poliziotti hanno subito percepito voci maschili provenire dall’interno dell’appartamento, circostanza che ha destato sospetti in quanto incompatibile con le restrizioni imposte all’arrestato.

Nel frattempo, il personale posizionato all’esterno dell’edificio ha notato il lancio di alcuni oggetti dal balcone. Una rapida verifica nel cortile condominiale ha permesso di rinvenire due pistole: una delle armi, a causa della caduta, si era spezzata in due parti, mentre l’altra presentava ancora il caricatore inserito e una cartuccia espulsa in seguito all’impatto.

Le persone presenti nell’abitazione

All’interno dell’appartamento, oltre all’uomo sottoposto agli arresti domiciliari e alla figlia, sono state identificate altre cinque persone: un incensurato e quattro soggetti con precedenti per reati di varia natura. La presenza di più individui, alcuni dei quali già noti alle forze dell’ordine, ha ulteriormente aggravato la posizione dell’arrestato.

La perquisizione e il ritrovamento di maschere sospette

Durante la successiva perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto due maschere realistiche in lattice, raffiguranti i volti di un cantante e di un calciatore famosi, oltre ad altre due maschere facciali generiche. Il materiale è stato repertato dal personale del Gabinetto di Polizia Scientifica, intervenuto sul posto per effettuare i rilievi tecnici e raccogliere le prove.

Le due pistole sequestrate, entrambe di marca Beretta, erano dotate di caricatori riforniti con 14 cartucce ciascuno, dettaglio che ha reso ancora più grave la posizione dell’uomo.

Le dichiarazioni dell’arrestato e la situazione giudiziaria

L’uomo sottoposto agli arresti domiciliari ha ammesso spontaneamente di avere la disponibilità delle armi, circostanza che ha portato al suo immediato arresto per detenzione abusiva di armi clandestine e ricettazione. Il 42enne è stato quindi trasferito presso il Carcere di Bari.

