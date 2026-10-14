Pistole, fucile e svastiche in camera, arrestato 19enne nel Pavese: i messaggi razzisti nella chat di classe

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Due pistole, un fucile automatico, sciabole, coltelli e un tirapugni, insieme a bandiere con la svastica e manuali di Hitler e Mussolini. È quanto la Digos ha trovato nella camera di un 19enne residente nel Pavese, arrestato per detenzione illegale di armi comuni da sparo. Era già indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

L’arsenale del 19enne nel Pavese: pistole, fucile e sciabole

Come riporta la Polizia di Stato, la perquisizione è stata delegata dalla Procura di Milano ed eseguita dalla Sezione Antiterrorismo della Digos milanese, insieme alla Digos di Pavia.

Gli agenti hanno sequestrato una pistola Fn Herstal modello 1906 calibro 6.35, una seconda pistola dello stesso marchio, modello 1910, e un fucile automatico Marocchi SM66 calibro 9 Flobert.

Accanto alle armi da fuoco c’erano due sciabole, coltelli, pugnali, un tirapugni, un’ascia, un martello, un manganello e una pistola giocattolo senza il tappo rosso.

Nella stanza anche bandiere nazionalsocialiste, materiale con la croce celtica e il simbolo delle SS e una skullmask, il passamontagna con il teschio diffuso negli ambienti eversivi online.

I messaggi del 19enne nella chat della classe

Secondo Ansa e Adnkronos, dall’estate del 2024 il ragazzo faceva parte di un gruppo WhatsApp della sua classe, chiamato “2B”, con 68 iscritti.

Lì, secondo gli investigatori, avrebbe pubblicato messaggi razzisti e minacciosi, arrivando a evocare violenze contro intere categorie di persone.

Per la Polizia il giovane è vicino agli ambienti skinhead più radicali e anche sui social avrebbe diffuso contenuti di matrice violenta e discriminatoria.

Dalla chat “Terza Posizione” all’arresto

L’inchiesta nasce da quella che il 22 aprile aveva portato ai domiciliari un altro giovane pavese, ritenuto l’amministratore della chat “Terza Posizione”.

Secondo Open, quel gruppo contava circa 100 iscritti, diversi dei quali minorenni, e le perquisizioni erano state 15 in tutta Italia.

Proprio dall’analisi del telefono sequestrato all’amministratore sono emersi gli elementi sul 19enne, compreso il sospetto che avesse armi in casa.

Su disposizione della Procura di Pavia, il giovane è stato portato nel carcere di Voghera, in attesa della convalida da parte del gip.

IPA