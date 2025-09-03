Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto e sequestro di armi modificate e droga della Polizia di Stato nel pomeriggio di ieri a Cisterna. Un uomo originario di Latina è stato fermato dagli agenti del Commissariato locale, che lo hanno trovato in possesso di tre pistole scacciacani alterate, munizioni e 10 grammi di cocaina. L’intervento è scattato durante l’esecuzione di alcune notifiche, quando l’uomo è stato individuato e riconosciuto dai poliziotti. L’arresto è stato disposto per detenzione abusiva di armi da sparo clandestine, alterazione di pistole e detenzione di droga ai fini di spaccio.

Operazione della Polizia: i dettagli dell’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti del Commissariato di Cisterna erano impegnati nell’esecuzione di alcune notifiche. Durante questa attività, i poliziotti hanno rintracciato un uomo di Latina, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali e di polizia. L’uomo, infatti, era stato già arrestato in passato per fatti analoghi e aveva da poco terminato una pena agli arresti domiciliari.

Il controllo e la scoperta delle armi modificate

Gli agenti, dopo aver riconosciuto il soggetto, hanno deciso di approfondire i controlli, concentrandosi su una pertinenza dell’abitazione dove l’uomo si trovava. Qui, durante la perquisizione, sono state rinvenute 3 pistole del tipo scacciacani, che risultavano completamente modificate. Le armi, infatti, erano state alterate in modo tale da acquisire la potenzialità offensiva tipica delle armi comuni da sparo, trasformandosi così in strumenti potenzialmente letali. Oltre alle pistole, i poliziotti hanno trovato anche alcune munizioni compatibili con le armi sequestrate.

Il ritrovamento della droga nell’autovettura

La perquisizione si è poi estesa all’autovettura che l’uomo aveva condotto poco prima. All’interno del veicolo, gli agenti hanno scoperto e sequestrato una sostanza che, dopo le analisi, è risultata essere cocaina. La droga era già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, per un totale di 10 grammi. Questo elemento ha aggravato ulteriormente la posizione dell’uomo, già compromessa dal possesso delle armi clandestine e delle munizioni.

I precedenti dell’arrestato e le misure di prevenzione

L’uomo arrestato non era nuovo alle forze dell’ordine. Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il soggetto aveva già collezionato diversi precedenti penali e di polizia, in particolare per reati analoghi a quelli contestati nell’operazione di ieri. Aveva scontato una pena agli arresti domiciliari, misura recentemente conclusa. Inoltre, nel corso del 2024, era stato destinatario di un avviso orale emesso dal Questore di Latina, un provvedimento di prevenzione che mira a scoraggiare la reiterazione di comportamenti illeciti.

IPA