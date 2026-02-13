Pitbull aggredisce bimba di 2 anni a Ceccano, il padre accoltella il cane e lo uccide per salvare la figlia

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Una bambina di due anni è ricoverata al Bambino Gesù di Roma dopo essere stata aggredita in casa dal pitbull di famiglia a Ceccano, in provincia di Frosinone. Il cane, secondo quanto ricostruito, l’ha morsa prima a un braccio e dopo averla scaraventata con violenza a terra e contro una parete è stato ucciso dal papà della piccola. L’uomo, infatti, non riuscendo a fargli mollare la presa è stato costretto a impugnare un coltello da cucina e a colpirlo fino ad ucciderlo. La piccola è stata trasferita in elicottero in codice giallo.

Pitbull aggredisce una bimba in casa a Ceccano​

L’episodio è avvenuto nella serata di giovedì 12 febbraio, attorno alle 22.30, all’interno di un appartamento di Ceccano, nel Frusinate. Per cause ancora da chiarire il pitbull si è scagliato contro la bambina.

Stando alle prime ricostruzioni la piccola è stata azzannata a un braccio e poi scaraventata con forza a terra prima e contro la parete poi, riportando diverse ferite.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

In casa si sono vissuti attimi di grande paura e l’intervento immediato dei presenti è stato decisivo per interrompere l’aggressione e chiedere aiuto.

Il papà uccide il cane per salvarla

A prestare i primi soccorsi è stato il padre della bimba. L’uomo, 42 anni, che ha tentato di separare l’animale dalla piccola senza riuscire a fargli mollare la presa.

A quel punto, non riuscendo a fermare la violenza del cane, avrebbe impugnato un coltello da cucina colpendolo fino a ucciderlo, riuscendo così a liberare la figlia.

Nel corso della colluttazione anche lui è rimasto ferito ed è stato poi medicato al Pronto Soccorso dell’ospedale Spaziani di Frosinone.

Come sta la bimba di 2 anni​

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Frosinone e il personale sanitario del 118, che ha disposto il trasferimento della piccola al Bambino Gesù.

La bimba si trova ricoverata in codice giallo e le sue condizioni restano sotto monitoraggio continuo.

Indagini sull’aggressione del cane

Sul posto, come detto, sono intervenuti i carabinieri per cercare di chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Gli accertamenti, infatti, serviranno a chiarire nel dettaglio che cosa abbia scatenato l’attacco, con il supporto anche del servizio veterinario della Asl che ha recuperato il corpo del pitbull.