Pitbull aggredisce bimba di 2 anni a Ceccano, il padre accoltella il cane e lo uccide per salvare la figlia
Una bambina di due anni è stata aggredita da un pitbull in casa a Ceccano, a Frosinone. Il cane è stato ucciso dal papà nel tentativo di difenderla
Una bambina di due anni è ricoverata al Bambino Gesù di Roma dopo essere stata aggredita in casa dal pitbull di famiglia a Ceccano, in provincia di Frosinone. Il cane, secondo quanto ricostruito, l’ha morsa prima a un braccio e dopo averla scaraventata con violenza a terra e contro una parete è stato ucciso dal papà della piccola. L’uomo, infatti, non riuscendo a fargli mollare la presa è stato costretto a impugnare un coltello da cucina e a colpirlo fino ad ucciderlo. La piccola è stata trasferita in elicottero in codice giallo.
- Pitbull aggredisce una bimba in casa a Ceccano
- Il papà uccide il cane per salvarla
- Come sta la bimba di 2 anni
- Indagini sull'aggressione del cane
Pitbull aggredisce una bimba in casa a Ceccano
L’episodio è avvenuto nella serata di giovedì 12 febbraio, attorno alle 22.30, all’interno di un appartamento di Ceccano, nel Frusinate. Per cause ancora da chiarire il pitbull si è scagliato contro la bambina.
Stando alle prime ricostruzioni la piccola è stata azzannata a un braccio e poi scaraventata con forza a terra prima e contro la parete poi, riportando diverse ferite.
In casa si sono vissuti attimi di grande paura e l’intervento immediato dei presenti è stato decisivo per interrompere l’aggressione e chiedere aiuto.
Il papà uccide il cane per salvarla
A prestare i primi soccorsi è stato il padre della bimba. L’uomo, 42 anni, che ha tentato di separare l’animale dalla piccola senza riuscire a fargli mollare la presa.
A quel punto, non riuscendo a fermare la violenza del cane, avrebbe impugnato un coltello da cucina colpendolo fino a ucciderlo, riuscendo così a liberare la figlia.
Nel corso della colluttazione anche lui è rimasto ferito ed è stato poi medicato al Pronto Soccorso dell’ospedale Spaziani di Frosinone.
Come sta la bimba di 2 anni
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Frosinone e il personale sanitario del 118, che ha disposto il trasferimento della piccola al Bambino Gesù.
La bimba si trova ricoverata in codice giallo e le sue condizioni restano sotto monitoraggio continuo.
Indagini sull’aggressione del cane
Sul posto, come detto, sono intervenuti i carabinieri per cercare di chiarire l’esatta dinamica dei fatti.
Gli accertamenti, infatti, serviranno a chiarire nel dettaglio che cosa abbia scatenato l’attacco, con il supporto anche del servizio veterinario della Asl che ha recuperato il corpo del pitbull.