Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

24 pitbull sequestrati e 12 persone indagate: è il risultato delle perquisizioni eseguite il 15 ottobre in diverse province italiane, nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Parma avviata nel 2025 per fare luce sul fenomeno diffuso in varie zone d’Italia dell’organizzazione di combattimenti clandestini tra cani.

Perquisizioni e sequestri di pitbull a Parma, Bergamo, Venezia, Pisa e Rieti

Secondo quanto si legge nel comunicato della Procura della Repubblica di Parma, l’operazione ha coinvolto numerosi reparti di polizia giudiziaria: tra questi i Nuclei investigativi ambientali, agroalimentari e forestali, il Reparto operativo CITES-SOARDA e militari dei centri anticrimine natura. Hanno partecipato anche i nuclei CITES e NIPAAF di Bergamo, Pavia, Pisa, Grosseto e Rieti, con il supporto dei comandi provinciali dei Carabinieri competenti.

L’indagine, avviata dai Carabinieri di Parma nel 2025 e coordinata dalla Procura, ha riguardato presunti combattimenti tra animali e possibili maltrattamenti. Le persone coinvolte risultano distribuite nelle province di Parma, Bergamo, Venezia, Pisa e Rieti. A loro sono contestati, a vario titolo e in via provvisoria, i reati di maltrattamento di animali e di promozione, organizzazione o partecipazione a combattimenti non autorizzati. Le norme citate prevedono pene detentive e sanzioni pecuniarie; è inoltre punito chi destina animali allevati o addestrati ai combattimenti e chi, consenziente, ne è proprietario o detentore.

Attrezzature e programmi di doping

Durante le attività sono stati trovati tapis roulant, catene pesanti, collari dotati di tasche per alloggiare pesi, farmaci steroidei, calendari e agende con programmi di doping. È stato inoltre sequestrato un ring standardizzato, costruito con assi di legno e coperto da un tappeto sintetico. Secondo l’ipotesi investigativa, i pitbull sarebbero stati cresciuti e addestrati fin da cuccioli per essere avviati ai combattimenti. I 24 pitbull sono stati sequestrati nelle province di Parma, Bergamo, Venezia, Pisa e Rieti.

Video online e importazioni dalla Serbia

Gli accertamenti avrebbero ricostruito l’esistenza di un gruppo di persone residenti nel centro-nord Italia e in Serbia, coinvolte a vario titolo nella partecipazione, nell’organizzazione e nella promozione degli scontri. Un’arena era stata individuata e sequestrata nel 2025 a Tizzano Val Parma. Gli investigatori hanno esaminato contenuti diffusi su siti internet, social network e canali di messaggistica: video e immagini dei combattimenti sarebbero stati condivisi per aumentare il valore economico dei pitbull.

Un ulteriore elemento d’indagine è arrivato dall’analisi dei passaporti esteri dei cani, che sarebbero stati importati illecitamente da allevamenti serbi con l’aiuto di addestratori, trafficanti e veterinari stranieri compiacenti. La Procura ha sottolineato la dimensione del fenomeno, il numero di animali coinvolti e il rischio per la loro salute e la loro vita. Ha inoltre evidenziato la collaborazione tra reparti investigativi, veterinari delle AUSL regionali e Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

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