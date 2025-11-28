Pitone albino di 4 metri spunta fuori da una scatola in Autogrill, spavento per una signora

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

L’ex consigliere comunale sanremese del Movimento 5 Stelle Giuseppe Riello, professione medico veterinario, attraverso i suoi profili social ha raccontato una curiosa storia in cui ha descritto l’inusuale incontro avvenuto in un autogrill dell’autostrada A10 tra una signora e un pitone albino lungo 4 metri spuntato all’improvviso da un cartone.

Pitone albino trovato in un autogrill dell’autostrada A10

“E sempre per la lunga serie “non ci facciamo mancare niente” che voglio condividere questa storia“, ha esordito Riello nel narrare la bizzarra vicenda tramite il suo profilo Facebook.

“Immaginate di essere una tranquilla signora che, uscendo da un’autogrill, trova un cartone sul suo cammino e, per spostarlo, gli dà delicatamente un colpetto con il piede”, ha proseguito l’ex consigliere comunale.

ANSA Un esemplare di pitone albino, foto di repertorio

“Dal cartone, più pesante del previsto, salta fuori… un pitone albino di 4 metri”, ha aggiunto Riello. Dopo la scoperta, sono intervenuti sul posto gli agenti del Corpo Forestale che hanno catturato l’enorme serpente.

Dove si trova ora l’animale e a chi è stato affidato

Dopodiché hanno portato il rettile a Riello. “Come sempre accade con gli animali più insoliti, lo portano da noi”, ha sottolineato il veterinario che ha aggiunto che, nonostante le numerose richieste di affido, il pitone non poteva essere dato a un privato in quanto si tratta di un animale potenzialmente pericoloso.

Alla fine, gli agenti del Corpo Forestale sono riusciti a trovare una “casa” al rettile che è stato sistemato in un rettilario fuori regione.

“Non sappiamo con precisione – ha continuato il dottore – come si siano svolti i fatti prima della cattura né come sia andato davvero l’incontro con la signora, ciò che è certo, come si vede dalla foto, è che anche lui è stato nostro ospite per un po’”.

“Una grande emozione anche per la forza incredibile che senti quando si muove e stringe”, ha concluso Riello.

Le caratteristiche dei pitoni albini

Un pitone albino è una varietà di pitone che ha subito una mutazione genetica. A causa di tale mutazione, questo serpente presenta una mancanza di pigmentazione nella pelle e negli occhi. Ecco spiegata la sua colorazione biancastra o giallastra con macchie rosa o rosse.