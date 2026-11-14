Pitone reale esce dal water di casa a Castelfidardo, paura e chiamata ai pompieri: il serpente scappa

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un pitone reale è sbucato dal water del bagno ed è finito sul pavimento di un appartamento di Castelfidardo, in provincia di Ancona, nella serata del 12 novembre. Il padrone di casa ha chiamato subito il 112, ma quando sono arrivati i vigili del fuoco il serpente era già sparito e non è stato più trovato.

Il pitone uscito dal water a Castelfidardo

Come riporta il Resto del Carlino, è successo intorno alle 20 in un’abitazione di via Turati. “Un serpente è improvvisamente uscito dal water del bagno di casa”, ha spiegato l’uomo nella telefonata al numero unico di emergenza. Prima di chiedere aiuto ha avuto la prontezza di scattare una foto al rettile con il cellulare, così da poterlo mostrare ai soccorritori.

Per evitare che l’animale si infilasse in altre stanze, il proprietario ha chiuso la porta del bagno e ha aperto la finestra.

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In attesa dei soccorsi il piccolo rettile è rimasto da solo nella stanza, senza che nessuno potesse controllarne gli spostamenti: un dettaglio che ha pesato sul finale di questa disavventura.

L’intervento dei vigili del fuoco e la fuga del serpente

Sul posto è arrivata una squadra del distaccamento di Osimo. I pompieri hanno cercato il serpente nel bagno di via Turati, ma del pitone non c’era più traccia: era già scappato e non è stato catturato. Al momento non si sa dove sia finito né se possa ricomparire in un’altra casa del quartiere.

Resta un mistero anche la sua provenienza. Non è chiaro se l’esemplare sia sfuggito a qualche appassionato della zona o sia stato abbandonato, né come sia riuscito ad arrivare fino al water passando dalle tubature.

Una storia che ha lasciato più di un interrogativo e parecchio spavento in via Turati.

Che animale è e le regole per tenerlo in casa

Il pitone reale è un rettile originario dell’Africa centro-occidentale, molto diffuso nelle case degli appassionati perché docile e di dimensioni contenute.

Non è velenoso e, come ricorda il Resto del Carlino, non rientra tra le specie la cui detenzione è vietata, cioè i serpenti velenosi e i grandi costrittori.

Chi lo tiene in casa, però, deve rispettare alcune regole. Servono i documenti che dimostrino la nascita in cattività e la provenienza legale dell’animale, un percorso di formazione per il proprietario e misure adeguate a evitare che il rettile possa fuggire, proprio quello che sembra essere successo a Castelfidardo.