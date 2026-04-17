Pitone reale trovato a Lugo vicino Ravenna, lungo oltre un metro: salvato dall'ipotermia, specie a rischio

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A Lugo, in provincia di Ravenna, è stato trovato un pitone reale ‘Python regius’ lungo 1,2 metri. Il rettile è stato individuato in campagna, in stato di ipotermia. Lo hanno salvato i carabinieri del Reparto Biodiversità di Punta Marina che lo hanno recuperato e messo al sicuro. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili che hanno abbandonato o non hanno custodito in modo idoneo l’animale che è inserito nell’elenco delle specie a rischio di estinzione.

Ravenna, nelle campagne di Lugo trovato un pitone reale in stato di ipotermia

I militari, esperti del settore, hanno identificato l’esemplare come appartenente alla specie Python regius, noto come pitone reale di colorazione ancestrale.

L’esemplare è lungo circa 1,2 metri e fa parte della specie inserita nell’Appendice II della Convenzione Cites che regola il commercio degli animali e delle piante a rischio di estinzione.

Carabinieri

Il rettile è stato portato a Marina di Ravenna, nel Centro Territoriale di Accoglienza degli Animali Confiscati o Sequestrati. Subito si è provveduto a collocarlo in un ambiente riscaldato dopo che è stato rinvenuto in condizioni di ipotermia.

Le raccomandazioni dei Carabinieri Forestali

Il Nucleo Carabinieri Forestale di Bagnacavallo si è subito attivato per cercare i responsabili dell’abbandono del serpente o della omessa custodia dell’animale che potrebbe avere provocato la sua fuga in campagna.

I militari dell’Arma hanno evidenziato che la gestione di alcune specie di animali esotici “deve essere svolta con particolare attenzione e consapevolezza delle esigenze etologiche delle specie e della loro possibile longevità”.

“Al di fuori dell’ambiente di cattività in cui si trovano, tali specie hanno scarsa probabilità di sopravvivenza e se liberate, accidentalmente o intenzionalmente – in violazione di norme, possono anche arrecare danni all’ecosistema locale”, hanno aggiunto i Forestali.

Il caso del pitone albino trovato in un autogrill

Un caso analogo si è verificato lo scorso novembre, quando in un autogrill dell’autostrada A10 una signora ha notato un pitone albino lungo 4 metri. Il serpente è spuntato all’improvviso da un cartone.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti del Corpo Forestale che hanno catturato l’enorme serpente portandolo in un luogo sicuro e adatto alle sue esigenze.

Alla fine, gli agenti sono riusciti a trovare una “casa” al serpente che è stato sistemato in un rettilario.