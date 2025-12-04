Più Libri più Liberi, Cazzullo e Cacciari contro Zerocalcare: anche Porro sbotta contro gli scrittori

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tutti contro Zerocalcare. Da Aldo Cazzullo e Nicola Porro fino a Massimo Cacciari, in tanti criticano la presa di posizione del fumettista, che ha annunciato che non parteciperà alla fiera Più Libri Più Liberi perché “non si condividono spazi con i nazisti”. Una decisione presa per la presenza alla fiera della piccola e media editoria di Roma della casa editrice Passaggio al Bosco, che pubblica libri che esaltano fascismo e nazismo. Zerocalcare, assieme a un nutrito gruppo di autori e nomi di primo piano della cultura italiana, come Alessandro Barbero e Antonio Scurati, ha firmato una lettera appello in tal senso rivolta all’organizzatore della fiera.

Più Libri più Liberi, Aldo Cazzullo contro Zerocalcare

Ospite a Otto e Mezzo su La7, Aldo Cazzullo ha detto la sua sulla polemica relativa alla partecipazione della casa editrice Passaggio al Bosco alla fiera Più Libri Più Liberi.

Il giornalista ha detto di non essere d’accordo con Zerocalcare e con la richiesta di esclusione di una casa editrice.

Perché si tratta di una “forma di censura” che finisce poi “per dare visibilità a cose che in effetti non la meriterebbero”.

E poi, aggiunge, forse una casa editrice neofascista è il “minore dei mali” quando c’è la seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa, che aveva un busto di Mussolini in casa e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che si rifiuta di dirsi antifascista.

Massimo Cacciari contro il no alla casa editrice neofascista

Anche Massimo Cacciari, sempre nel talk condotto da Lilli Gruber, si è detto d’accordo con Cazzullo.

Perché la “battaglia culturale e politica” contro i movimenti fascisti e una “certa cultura di destra” non si combatte con la censura ma a scuola e nelle università, “dialogando” e facendo una “politica seria“.

Secondo Cacciari se in tutta Europa crescono le forze di destra e neofasciste non è colpa di una casa editrice ma di una “cattiva, pessima politica europea”.

Nicola Porro contro l’appello degli autori

Anche Nicola Porro si scaglia contro Zerocalcare, Massimo Barbero e tutti gli altri autori che hanno firmato la lettera aperta contro la casa editrice da loro definita neofascista.

“Chiedono di cacciare una casa editrice dalla fiera Più libri, più liberi perché pubblica libri di autori di destra, ma pubblicare brigatisti e marxisti va benissimo”, scrive su X il vicedirettore de Il Giornale.

“La libertà è bella… se la decido io, la sinistra dovrebbe proporre di cambiare nome alla fiera: ‘Più libri, ma solo i miei'”.

La protesta degli studenti a Più Libri più Liberi

Intanto nella mattinata di oggi, 4 dicembre, un gruppo di studentesse del liceo Caravaggio di Roma, appartenenti al collettivo Artemisia, ha dato vita a una protesta alla fiera Più Libri Più Liberi.

“Voi siete d’accordo con questo libro?”, hanno chiesto agli espositori davanti allo stand di Passaggio al Bosco, riferendosi ad alcuni libri sulla figura di Charlie Kirk o sul ruolo delle donne.

“Ci sono testi neonazisti, o che parlano di Kirk che certo non era un eroe della patria”, dicono all’Ansa.

“Siamo d’accordo con Zerocalcare, che non è venuto. Siamo qui a protestare così come eravamo pronte a farlo l’anno scorso per la questione Caffo, che poi non è venuto”.