Più Uno, Ernesto Maria Ruffini sfida Meloni sulle tasse: "Sono il prezzo per vivere insieme, oggi aumentano"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Ernesto Maria Ruffini e Franco Gabrielli hanno dato vita a un nuovo soggetto politico di centrosinistra, Più Uno. Il lancio ufficiale del nuovo progetto dell’ex numero uno dell’Agenzia delle Entrate e dell’ex numero uno della polizia è previsto sabato a Roma. Parlando del programma Ernesto Maria Ruffini ha detto di voler continuare a inviare armi all’Ucraina ma soprattutto ha sfidato la premier Meloni sulle tasse: “Sono il prezzo per vivere insieme. Con questo governo le tasse sono aumentate. Non metterei la patrimoniale”.

Ernesto Maria Ruffini e la sfida di Più Uno

Intervenuto a Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, Ernesto Maria Ruffini ha spiegato il nuovo soggetto politico.

“Siamo di centrosinistra. Per avere consensi cercheremo di parlare con le persone e raccogliere il consenso”, ha detto.

Più Uno riunirà la sua assemblea costituente sabato 10 ottobre a Roma: “Io e Franco Gabrielli siamo abbastanza immuni allo sbeffeggiamento”.

La sfida a Giorgia Meloni sulle tasse

Nel giorno in cui Mattarella ha promulgato la legge elettorale Stabilicum, Ernesto Maria Ruffini, ex numero uno dell’Agenzia delle Entrate, sfida il governo e Giorgia Meloni.

“Riporterei il sistema fiscale nel binario della Costituzione. La Costituzione è progressiva e non metterei la patrimoniale, ad esempio, perché la patrimoniale è un qualcosa che semplicemente è un pannicello caldo, identitario, per dire abbiamo tassato i grandi patrimoni, va benissimo. Il tema è: a cosa ti servirebbero?”, ha detto.

Meloni “non vuole agganciare la sua persona all’introduzione di nuove tasse” e dunque “difficilmente vedremo una nuova tassa da questo governo e dopodiché possiamo anche tutti essere d’accordo, perché le tasse sono fin troppe e fin troppo elevate per tutti”.

Le tasse “sono il prezzo per vivere insieme”

A proposito di tasse, Ernesto Maria Ruffini le ha definite “il costo che paghiamo per vivere insieme” e cioè “tutto quello che serve per spendere e per finanziare i nostri ospedali, le forze dell’ordine per garantire la sicurezza, gli insegnanti per portare avanti la formazione delle nuove generazioni, i trasporti, la tutela del dei beni pubblici“.

Tasse che, però, “sono molto alte, peraltro anche questo sotto questo governo sono aumentate come pressione fiscale”, ha aggiunto.

E ancora: “Non è un’affermazione di una forza politica, è un’affermazione dell’Istat e quindi, ricordando anche la posizione del primo discorso al Parlamento della presidente Meloni che avrebbe ridotto la pressione fiscale per imprese e famiglie, la pressione fiscale è aumentata per imprese e famiglie. È un dato di fatto”.

A Otto e mezzo Ruffini ha detto poi di aver notata “una certa insofferenza da parte della presidente Meloni, non soltanto sul fisco. L’abbiamo visto anche sulla magistratura, l’abbiamo visto sul tentativo del premierato, l’abbiamo visto su questa legge elettorale, una certa insofferenza verso la Costituzione“.

Le proposte sul fisco

“Sul fisco la Costituzione prevede una cosa molto semplice e molto chiara, che questo governo sta totalmente disattendendo, e cioè la progressività del fisco”. E qui ritorna il discorso sulla patrimoniale.

Se mai dovesse andare al governo, Ruffini proporrebbe “una cosa molto semplice” e cioè “di spendere bene le risorse che ci sono”.

Poi ha spiegato: “Per quanto mi riguarda, una cosa molto semplice che possiamo dire, che ritengo assurdo e penso che possa essere introdotta progressivamente il fatto che le partite IVA, ad esempio, debbano pagare le imposte presuntivamente su quanto pensano di guadagnare”.

E sulla base di quello “e non su quanto effettivamente hanno guadagnato bisogna avvicinare anche queste partite IVA a piccoli commercianti professionisti a una sorta di trattenuta in busta paga. Questo bisogna chiedere a Meloni. Credo che la Meloni abbia un target di elettorato e pensa a quello nelle persone che tendenzialmente sono più vicini a cercare di risparmiare comunque”, ha aggiunto.

Infine sulla guerra tra Mosca e Kiev, Ruffini ha detto che vorrebbe “continuare a fornire armi all’Ucraina ma al contempo cercare la via diplomatica”.