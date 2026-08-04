Pizza insieme tra Mario Roggero e Massimo Bossetti in carcere a Bollate, rivelazione della moglie sulla cena

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Mariangela Sandrone, la moglie di Mario Roggero ha raccontato alcuni dettagli della nuova vita del marito nel carcere di Bollate, dove condivide gli spazi con Massimo Bossetti. La donna ha rivelato che fra il gioielliere e l’uomo condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio c’è stata anche una cena insieme a base di pizza.

Mario Roggero in carcere, la rivelazione

La nuova vita di Mario Roggero in carcere a Bollate sarebbe fatta anche di episodi inconsueti e compagnie forse inaspettate.

È quanto emerge da un’intervista rilasciata a Il Giornale da Mariangela Sandrone, moglie del gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due dei rapinatori che assaltarono la sua attività il 28 aprile 2021, ferendone un terzo.

ANSA

La pizza a cena con Massimo Bossetti

Dal 15 luglio scorso Roggero si trova recluso nel carcere milanese di Bollate, dove è detenuto anche Massimo Bossetti, il muratore bergamasco condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio.

Tra i due, stando al racconto della donna, sarebbe nato un rapporto cordiale. “A quello che so hanno mangiato una pizza” ha riferito Sandrone, ipotizzando che a cucinarla sia stato il nuovo compagno di cella del marito, un detenuto finito in carcere per narcotraffico che ora si occuperebbe della cucina per la compagnia dei reclusi.

Le difficoltà dietro le sbarre

La moglie di Roggero ha descritto nel dettaglio gli spazi della detenzione: “Una cella come tante” ha spiegato, “lunga circa tre metri e mezzo e larga un po’ meno di tre”. Spazio in gran parte occupato dalle brande, lasciando un “corridoio stretto stretto di un centinaio di centimetri” e un piccolo angolo comune con armadietti, fornello e televisore.

A pesare, in questi giorni di caldo estremo, è anche l’assenza di climatizzazione. “L’aria entra solo da una piccola finestrella con le sbarre” ha detto la donna, ricordando che “in carcere non c’è mica l’aria condizionata”.

Nonostante i disagi, secondo la moglie il marito non vivrebbe la detenzione come un’esperienza drammatica: “Dicono tutti che questa è la migliore galera d’Italia”.

Cosa fa Roggero a Bollate

Sandrone ha raccontato inoltre che a Roggero sarebbe già stato concesso l’uso quotidiano, per alcune ore, di un piccolo ufficio vicino alla cella per svolgere attività lavorativa.

I contatti con l’esterno restano però fortemente limitati: un’ora di colloquio sei volte al mese e telefonate di dieci minuti secondo il regolamento carcerario.

Proprio sulle telefonate, quasi sempre rivolte a lei, la donna sottolinea la frustrazione di una comunicazione compressa nel tempo: “In dieci minuti non riesci a dirti niente. Quando cade la telefonata ti accorgi che non sei riuscita neanche a salutarlo”.