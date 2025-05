Pizzaballa battuto da Francis Prevost, la mamma del cardinale piange e spiazza tutti: "Meno male"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa era uno dei tanti candidati papabili al Conclave per l’elezione del successore di Papa Francesco. Alla fine i cardinali elettori hanno invece scelto l’americano Robert Francis Prevost, Papa Leone XIV. L’anziana madre del cardinale patriarca di Gerusalemme non è però delusa, anzi dice di essere contenta che non sia stato eletto lui, perché così potrà rivederlo più spesso.

Pizzaballa battuto da Prevost al Conclave

Alla vigilia del Conclave per scegliere il successore di Papa Francesco erano diversi i cardinali dati come papabili, tra cui tre italiani.

Il favorito su tutti era il segretario di Stato Pietro Parolin, che alla fine ha confermato la tradizione che “chi entra Papa in Conclave ne esce cardinale“.

Fonte foto: ANSA Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme

Tra gli italiani papabili c’erano anche Matteo Zuppi, presidente della Cei, e Pierbattista Pizzaballa, 60 anni, patriarca di Gerusalemme.

Secondo molti quest’ultimo, per via della sua grande abilità diplomatica mostrata in Terra Santa, poteva essere un buon compromesso in grado di mettere d’accordo cardinali conservatori e progressisti.

La scelta dei cardinali elettori invece è finita sull’americano Robert Francis Prevost, eletto Papa al quarto scrutinio.

La reazione della madre del cardinale Pizzaballa

A casa Pizzaballa a Castel Liteggio, frazione di Cologno al Serio (Brescia), si è seguito con attenzione e attesa il Conclave.

La madre del cardinale, Maria Tadini, aveva sperato nell’elezione del figlio dopo la fumata bianca vista in tv nel pomeriggio di giovedì 8 maggio.

Ha atteso in lacrime l’annuncio del nuovo Papa, ma alla fine dice di essere contenta che non sia lui.

“Meno male, almeno riuscirò ancora a vederlo”, afferma al Corriere della Sera.

Dello stesso avviso anche Fiorenzo Pizzaballa, fratello maggiore del cardinale: “Sono sollevato, siamo tutti sollevati. Prima di tutto per lui, che avrebbe avuto sulle spalle un compito pesantissimo e adesso avrà qualche preoccupazione in meno”.

La madre: “Contenta che non sia stato eletto lui”

“Sono contenta che non sia stato eletto lui”, dice ancora la madre del cardinale Pizzaballa.

Certo, spiega, sarebbe stato bello essere la madre del Papa, ma “per me non c’è delusione, soltanto sollievo”.

“Mi sento molto orgogliosa – racconta – e quando lo sentirò gli dirò che per fortuna sarà libero, e che quando verrà gli farò la polenta”.

La donna dice di essere contenta che non sia stato eletto “perché così potrò rivederlo: da Papa sarebbe stato difficile”.

“E credo che sia contento anche lui, potrà continuare il suo lavoro a Gerusalemme”, aggiunge, anche perché “è ancora molto giovane e avrà un’altra occasione”.