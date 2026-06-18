Pizzaiolo palestinese arrestato a Latiano per terrorismo, avrebbe inneggiato all'Isis e alla Jihad

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un pizzaiolo arrestato per terrorismo. Con un blitz a Latiano, in provincia di Brindisi, i carabinieri del Ros hanno fermato e portato in carcere un 30enne palestinese con l’accusa di istigazione a commettere delitti. L’uomo, rifugiato politico, era arrivato in Italia da Gaza un anno e mezzo fa. Secondo l’accusa, inneggiava sui social all’Isis e alla jihad, esaltando gli attacchi contro i civili.

Palestinese arrestato a Latiano per terrorismo

Nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 giugno i carabinieri del Ros hanno arrestato un cittadino palestinese di 30 anni a Latiano, in provincia di Brindisi.

L’uomo è accusato di apologia del terrorismo di matrice jihadista. Lo riporta Ansa. La misura cautelare è stata disposta dal Tribunale di Lecce su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo.

ANSA

Il blitz, riferisce il Quotidiano di Puglia, è avvenuto nella notte, quando i reparti speciali dei carabinieri hanno fatto irruzione nell’appartamento dove il 30enne viveva in affitto.

Nell’ambito dell’inchiesta è indagato a piede libero per lo stesso reato un altro palestinese di 25 anni.

Rifugiato da Gaza, lavorava come pizzaiolo

BrindisiReport riferisce che il 30enne, originario di Gaza, era rifugiato politico.

Era arrivato in Italia circa un anno e mezzo fa. Residente a Latiano, lavorava come pizzaiolo in un locale della zona.

Quali sono le accuse

Il 30enne arrestato è accusato di inneggiare al terrorismo di matrice jihadista.

Le indagini dell’antiterrorismo avrebbero ricostruito e documentato il suo progressivo processo di radicalizzazione online.

Secondo l’accusa, l’uomo sarebbe passato dal generico sostegno della causa palestinese a una crescente adesione alla retorica della jihad, fino all’apologia del terrorismo.

Attraverso diversi profili su Facebook, Instagram e Tik Tok avrebbe fatto propaganda per la jihad, diffondendo contenuti che inneggiano all’Isis e ad Hamas.

Nei suoi post esaltava e legittimava la violenza e gli attacchi contro i civili, a partire dalla strage in Israele del 7 ottobre 2023.