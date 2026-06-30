Pizzaiolo ucciso a Reggio Emilia, chi è il killer Andrea Pellati: gli arresti e i problemi psichiatrici

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Andrea Pellati è il killer che ha ucciso a Reggio Emilia il pizzaiolo Raffaele Stipa. Ha tolto la vita al 67enne, titolare della pizzeria Yoghi, dopo essersi rifiutato di pagare. Pellati era un cliente abituale del locale, principale riferimento della zona per l’asporto da circa una ventina d’anni. Non di rado lo si poteva trovare all’interno dell’esercizio o seduto sulle seggioline esterne.

Reggio Emilia, omicidio di Raffaele Stipa: chi è il killer Andrea Pellati

Come ricostruito dal Corriere della Sera, il 43enne Pellati ha alle spalle episodi di piccola criminalità e problemi di dipendenza. Inoltre avrebbe avuto precedenti problemi psichiatrici.

È nato, è cresciuto e ha sempre vissuto a Reggio, nel quartiere Rosta Nuova, non lontano dal centro commerciale Reggio Sud, dove si trova la pizzeria in cui ha assassinato Stipa.

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Lo si vedeva spesso per le strade del quartiere in bicicletta e frequentava gli amici storici.

La sua abitazione si trova in via Maiella, a pochi metri da via Gran Sasso d’Italia dove ha sede la Yoghi. In zona c’è anche la casa dei suoi genitori, dove il 43enne ha fatto tappa dopo essersi cambiato gli abiti al termine dell’aggressione. Lì è stato scovato dalla polizia, che lo ha identificato dopo aver analizzato i video di sorveglianza.

Raffaele Stipa ucciso al culmine di una lite

Negli ultimi tempi, riporta ancora il CorSera, l’uomo aveva accumulato debiti per ordinazioni richieste ma non saldate, che si aggiungevano ad altre pizze ricevute da Stipa senza pagare.

Proprio il rifiuto di un’altra pizza senza prima effettuare il pagamento sarebbe stato all’origine dell’agguato mortale con vittima il 67enne.

I precedenti di Pellati

Nel 2016 Pellati era stato fermato al termine di una perquisizione nel suo appartamento. Gli agenti della polizia, nella sua abitazione, aveva rinvenuto 33 grammi di cocaina, un vasetto di funghetti allucinogeni, attrezzi per confezionare bustine e dosi, oltre a più di tremila euro in contanti.

Il 43enne è stato poi arrestato, sempre nell’ambito di vicende legate agli stupefacenti, nel 2023. A suo carico non ci sono precedenti di violenza e di atti minacciosi.

Negli anni ha manifestato disturbi psichiatrici. Almeno per un periodo, è stato seguito dalle strutture sanitarie pubbliche reggiane. Non è ancora stato chiarito se al momento dell’omicidio fosse in terapia o se avesse problemi di dipendenza.