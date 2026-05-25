Pizzeria di Quero Vas teatro di condotte illecite e ritrovo di pregiudicati, il provvedimento del Questore
Sospesa per 20 giorni la licenza della Pizzeria da Frank a Quero Vas: rissa tra 7 avventori e droga trovata nel locale.
La Pizzeria da Frank di Quero Vas ha ricevuto la sospensione della licenza per 20 giorni dopo che il locale è stato segnalato come abituale ritrovo di persone pregiudicate e teatro di condotte illecite. Il provvedimento è stato emesso dal Questore della Provincia di Belluno, a seguito di controlli che hanno evidenziato la persistenza di situazioni pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.
- Il provvedimento a Quero Vas
- Persistenza delle condotte pericolose
- Gli episodi recenti: rissa e droga nel locale
- Nuova sospensione della licenza
Il provvedimento a Quero Vas
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la squadra di Polizia amministrativa della Questura di Belluno ha redatto un decreto ex art. 100 TULPS nei confronti della Pizzeria da Frank, situata a Quero Vas. Il provvedimento ha disposto la sospensione della licenza per 20 giorni, a causa delle ripetute violazioni riscontrate nel corso degli anni.
Le attività di controllo effettuate dalla Questura di Belluno e dall’Arma dei Carabinieri hanno permesso di accertare che il locale era diventato un punto di ritrovo abituale per persone con precedenti penali e luogo di condotte illecite. Già nell’ottobre 2024 era stata disposta la chiusura temporanea della pizzeria per 15 giorni, sempre in base all’articolo 100 del TULPS.
Persistenza delle condotte pericolose
Nonostante il precedente provvedimento interdittivo, ulteriori accertamenti condotti dalla Questura e dai Carabinieri hanno confermato il protrarsi delle situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.
In particolare, è stata rilevata la costante presenza di persone pregiudicate all’interno dell’esercizio, elemento che ha contribuito alla decisione di adottare nuove misure restrittive.
Gli episodi recenti: rissa e droga nel locale
Il 3 maggio scorso, i militari dell’Arma della Compagnia di Feltre sono intervenuti presso la pizzeria per sedare una rissa che ha coinvolto 7 avventori.
In seguito, durante un controllo effettuato dalla Polizia di Stato, è stata rinvenuta all’interno dei locali una quantità di sostanza stupefacente. Questi episodi hanno ulteriormente aggravato la posizione del locale agli occhi delle autorità.
Nuova sospensione della licenza
Alla luce della reiterata attività delinquenziale riscontrata sia all’interno che nelle pertinenze della pizzeria, il Questore della Provincia di Belluno ha emesso un nuovo provvedimento di sospensione della licenza, questa volta per 20 giorni.
Il provvedimento mira a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, interrompendo un’attività che, secondo le forze dell’ordine, rappresentava un pericolo per la collettività.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.