Pizzeria trasformata in discoteca con 400 persone a Sant'Agata Bolognese vicino a Bologna, 15 giorni di stop

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È stata disposta la sospensione per quindici giorni di una pizzeria di Sant’Agata Bolognese, dopo che il locale era stato trasformato in una discoteca abusiva durante una serata con circa 400 persone presenti senza le necessarie autorizzazioni. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Bologna per prevenire ulteriori rischi per la sicurezza pubblica.

Provvedimento emesso dopo i controlli della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la decisione è arrivata a seguito di un controllo effettuato nella serata del 20 settembre 2026 dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Bologna e dal Commissariato di San Giovanni in Persiceto. Gli operatori hanno riscontrato che, all’interno di un noto locale di San Giovanni in Persiceto, era in corso una manifestazione di pubblico spettacolo priva delle autorizzazioni previste dalla legge.

La serata: pizzeria trasformata in discoteca abusiva

Durante il controllo, gli agenti hanno accertato che gli spazi della pizzeria erano stati adibiti a vera e propria discoteca, con dj set, somministrazione di bevande e alcolici e la presenza di circa 400 persone intente a ballare. L’accesso era consentito previo pagamento di un ticket all’ingresso. L’evento si è svolto in totale assenza delle autorizzazioni necessarie, configurando una violazione delle norme vigenti in materia di pubblico spettacolo e sicurezza.

Sanzioni e sospensione dell’attività

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, a seguito delle irregolarità riscontrate, i promotori dell’evento sono stati sanzionati per le violazioni amministrative e di settore rilevate. Il Questore di Bologna ha quindi disposto la sospensione di tutte le attività soggette ad autorizzazione di Polizia relative al pubblico esercizio per quindici giorni dalla notifica del provvedimento, al fine di prevenire il ripetersi di episodi che possano mettere a rischio la sicurezza collettiva.

IPA