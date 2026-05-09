Placido Barile trovato morto in auto a Palermo, ha ferite da arma da fuoco al volto: due omicidi in 24 ore

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Secondo omicidio a Palermo in 24 ore. La vittima è Placido Barile di 34 anni. Il suo corpo senza vita è stato trovato all’interno di una Smart in Viale Michelangelo, all’altezza del rione Cep. Il volto è stato sfigurato da colpi di arma da fuoco che lo hanno raggiunto anche alla testa. L’uomo è stato trovato dal fratello, che ha chiamato i soccorsi. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L‘ipotesi è di un agguato, ma manca il movente.

Omicidio a Palermo

Un uomo di 34 anni è stato trovato senza vita all’interno di una Smart a Palermo, in via Paladini, non distante da Viale Michelangelo e dal murales di Totò Schillaci. Sul volto e sulla testa i segni di colpi di arma da fuoco. Si chiamava Placido Barile e al momento dell’arrivo dei soccorsi per lui non c’era già più nulla da fare.

A trovarlo il fratello, che ha avvertito immediatamente i soccorsi. Il 118 arrivato sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

L’area è stata immediatamente transennata dalle forze dell’ordine, che cercano chi possa essere stato e per quale motivo.

L’ipotesi

Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri, che hanno il compito di indagare su quanto accaduto. È limitata l’attenzione verso le videocamere di videosorveglianza della zona.

Vi è una prima ricostruzione, per quanto parziale, ed è quella di un agguato mortale. Qualcuno si sarebbe avvicinato a Placido mentre era in auto, forse per un furto.

C’è però l’elemento della violenza utilizzata: non colpi sul resto del corpo, come ad intimare per un furto, ma direttamente al volto e alla testa. Un’azione che ha reso l’uomo quasi irriconoscibile.

Secondo omicidio in 24 ore

Quello di Placido Barile è il secondo omicidio in 24 ore a Palermo. Meno di un giorno fa, infatti, un ragazzo di 16 anni ha ucciso il proprio vicino di casa di 69 anni.

La vittima è Pietro De Luca, ex infermiere dell’Ospedale Civico ormai in pensione. La dinamica dell’omicidio è stata raccontata dallo stesso ragazzo, che si è costituito in questura nella notte.

Ha raccontato di aver colpito l’uomo alla testa con un oggetto contundente, un pesante tubo di metallo trovato poco distante. Il motivo dell’aggressione mortale: un tentativo di difendersi dalle avance sessuali dell’uomo, secondo quanto dichiarato dal sedicenne.