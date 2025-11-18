Plafond per il bonus elettrodomestici 2025 esaurito in poche ore al click day, come entrare in lista d'attesa

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il bonus elettrodomestici 2025 è andato esaurito in poche ore. Il click day del 18 novembre ha registrato un’affluenza senza precedenti: 550 mila domande, quanto basta per bruciare l’intero plafond da 48,1 milioni di euro destinato agli utenti finali. A comunicarlo è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ma non tutto è perduto: il bonus elettrodomestici prevede infatti una lista d’attesa.

Bonus elettrodomestici esaurito

Le richieste per il bonus elettrodomestici sono state così tante durante il click day da mandare in avaria l’app IO e il sito dedicato.

Nonostante l’esaurimento del plafond, si possono presentare ancora le domande: le richieste saranno automaticamente inserite in una lista d’attesa, da cui si potrà essere ripescati nel caso in cui qualcuno non utilizzi il voucher entro i termini previsti.

IPA

Come entrare in lista d’attesa

La procedura per entrare nella lista d’attesa del bonus elettrodomestici è semplice:

accedere all’app IO o al sito dedicato (bonuselettrodomestici.it) utilizzando Spid o Cie;

selezionare il servizio “bonus elettrodomestici” nella sezione “Servizi”;

dichiarare di possedere un elettrodomestico da sostituire con un modello di classe energetica superiore;

Indicare il proprio Isee, se si rientra nella fascia che dà diritto al voucher maggiorato.

attendere la verifica e in caso di approvazione, il voucher sarà disponibile nella sezione “Portafoglio” dell’app.

Le nuove domande saranno gestite in ordine cronologico. L’ingresso in lista d’attesa non garantisce l’erogazione, ma permette di essere ripescati se alcune pratiche non andranno a buon fine o se i beneficiari non useranno il voucher entro i tempi.

Come funziona il bonus elettrodomestici

Il bonus elettrodomestici senza ristrutturazione consiste in un voucher destinato all’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, purché sostituiscano apparecchi obsoleti poi avviati allo smaltimento. Gli apparecchi devono essere costruiti in Ue.

Si prevede uno sconto fino al 30% sul prezzo d’acquisto con un massimale di 100 euro per nucleo familiare (che sale a 200 euro per nuclei con Isee sotto i 25.000 euro). Dal momento dell’erogazione, il bonus va speso entro 15 giorni, pena la sua perdita.

Lo sconto in fattura viene effettuato immediatamente durante l’acquisto in negozio. I commercianti saranno poi risarciti dallo Stato in un momento successivo.

E a chi stesse ristrutturando casa si segnala il Bonus mobili ed elettrodomestici (noto anche come Bonus elettrodomestici con ristrutturazione) sotto forma di detrazione Irpef. I due bonus non sono cumulabili.