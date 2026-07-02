PlayStation, giochi fisici addio da gennaio 2028 per "adeguarsi alle tendenze dei consumatori"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Sony dice addio ai giochi PlayStation su disco. Dal gennaio 2028, dunque, tutti i nuovi titoli saranno distribuiti esclusivamente in formato digitale, una scelta motivata dall’evoluzione delle abitudini dei giocatori. I giochi già pubblicati o in uscita prima di quella data continueranno invece a essere disponibili anche in versione fisica.

PlayStation, cosa cambia da gennaio 2028

La rivoluzione digitale di PlayStation ha una data ufficiale. Come annunciato sul PlayStation Blog, Sony Interactive Entertainment interromperà la produzione dei dischi fisici per tutti i nuovi giochi destinati alle console PlayStation a partire da gennaio 2028.

A partire da quella data i titoli saranno acquistabili esclusivamente in formato digitale tramite il PlayStation Store e i rivenditori autorizzati.

La società ha precisato che la decisione non avrà effetti sui giochi già pubblicati né su quelli che arriveranno sul mercato prima di gennaio 2028, che continueranno a essere disponibili anche in formato disco.

La scelta per “adeguarsi alle tendenze dei consumatori”

Nel comunicato pubblicato sul PlayStation Blog, Sony spiega che la scelta nasce dalla necessità di “adeguarsi alle tendenze dei consumatori”.

L’azienda sottolinea infatti come le preferenze del pubblico e dell’intero settore dell’intrattenimento si stiano spostando sempre più verso il digitale, con una domanda ormai nettamente superiore rispetto ai tradizionali supporti fisici.

Secondo Sony Interactive Entertainment, inoltre, la transizione consentirà di ottimizzare le risorse e di continuare a investire nell’innovazione, in modo da offrire ai giocatori la possibilità di acquistare i giochi sia attraverso il PlayStation Store sia presso i rivenditori, ma esclusivamente tramite codici per il download digitale.

I giochi in formato digitale

Come si legge anche su Multiplayer.it, l’annuncio è arrivato in modo inatteso e riguarda il mercato globale, interessando quindi tutti i Paesi in cui vengono commercializzati i giochi PlayStation.

Pur non essendo una novità immediata, visto che l’entrata in vigore è fissata tra circa due anni, la decisione rappresenta un cambiamento storico per il marchio Sony, soprattutto considerando che una parte della community continua a preferire le copie fisiche.

La strada però è di fatto tracciata. Sempre secondo Multiplayer.it, gli ultimi dati finanziari di Sony mostrano che circa l’85% dei giochi venduti su PS5 e PS4 viene già acquistato in formato digitale, una quota in costante crescita anno dopo anno.

Numeri che spiegano la scelta dell’azienda di abbandonare definitivamente i dischi per i nuovi titoli e puntare su una distribuzione interamente digitale.

Le reazioni degli utenti

Come è stata presa la notizia da parte dei consumatori e dei giocatori? Difficile dirlo perché in realtà gli utenti che hanno commentato la notizia sui social si sono divisi tra favorevoli e contrari.

“É ora di uscire alla preistoria ragazzi”, ha scritto qualcuno, dimostrando di apprezzare il passaggio al digitale.

L’addio ai dischi e dunque ai giochi fisici, però, non piace a tutti: “Con il disco fisico il gioco è realmente tuo”, ha commentato un utente. “Io odio il digitale”, ha scritto un altro.