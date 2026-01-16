Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato e condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione a Macerata. Il soggetto, un cittadino albanese di 30 anni pluripregiudicato per reati inerenti gli stupefacenti, è stato rintracciato e arrestato nel pomeriggio di mercoledì 14 gennaio. L’uomo, residente in città, è stato condotto presso il carcere di Fermo per scontare la pena dopo essere stato trovato in possesso di diversi quantitativi di sostanza stupefacente.

Pluripregiudicato arrestato a Macerata

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto grazie all’intervento degli agenti della Questura di Macerata.

Nel corso del pomeriggio di ieri, mercoledì 14 gennaio, la Squadra Mobile ha localizzato e fermato un cittadino extracomunitario di origini albanesi, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti legati a reati inerenti gli stupefacenti.

Il provvedimento di carcerazione

L’arresto è stato eseguito in seguito a un provvedimento di cumulo di pene emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata.

L’uomo, infatti, dal 2018 ad oggi si è reso responsabile in più occasioni di reati in materia di stupefacenti. In diverse circostanze è stato trovato in possesso di quantitativi di sostanza stupefacente, circostanza che ha aggravato la sua posizione giudiziaria.

Il trasferimento in carcere

Al termine degli accertamenti di rito il trentenne è stato trasferito presso il carcere di Fermo dove sconterà una pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione. All’uomo non sono stati contestati altri reati, né avrebbe manifestato opposizione durante l’arresto da parte delle forze dell’ordine.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto ai reati legati agli stupefacenti portate avanti dalla Polizia di Stato sul territorio.

Le attività della Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione rappresenta un ulteriore passo nella lotta contro il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia di Macerata.

Le forze dell’ordine continuano a monitorare il territorio e a intervenire tempestivamente per contrastare ogni forma di reato legato agli stupefacenti.

