Plusvalenze Napoli, Aurelio De Laurentiis a processo per i casi Osimhen e Manolas: cosa rischia il club

Aurelio De Laurentiis andrà a processo per presunto falso in bilancio legato alle operazioni Osimhen e Manolas. La Procura contesta plusvalenze ritenute artificiali, mentre i legali del presidente del Napoli parlano di accuse infondate. Non dovrebbe esserci alcuna conseguenza sportiva per la squadra: la società era già stata assolta nei precedenti giudizi.

Aurelio De Laurentiis rinviato a giudizio

Il giudice dell’udienza preliminare di Roma ha dunque stabilito che Aurelio De Laurentiis dovrà affrontare un processo per presunto falso in bilancio legato ai conti del Napoli relativi alle stagioni 2019-2021. Nella stessa decisione sono stati coinvolti anche la società sportiva e Andrea Chiavelli, stretto collaboratore del presidente.

L’inchiesta si concentra sulle operazioni considerate “gonfiate”, riguardanti l’arrivo di Victor Osimhen dal Lille nel 2020 e il trasferimento di Kostas Manolas dalla Roma, risalente all’anno precedente.

ANSA

Aurelio De Laurentiis

Il caso plusvalenze

Secondo l’impostazione accusatoria, nel primo caso l’acquisto dell’attaccante nigeriano avrebbe generato per il Napoli un esborso di oltre 70 milioni più 10 di bonus, cifra ottenuta però, secondo la procura, grazie a presunte plusvalenze “fittizie” tramite quattro calciatori utilizzati come contropartite.

I tesserati coinvolti, con rispettivi valori indicati, erano Palmieri (7 milioni), Karnezis (4,8), Manzi (4) e Liguori (4). Nessuno di loro ha poi avuto un reale impiego da parte del Lille: né Karnezis, né i tre giovani provenienti dal vivaio, che hanno proseguito la carriera in prestito in Italia, militando attualmente nei campionati di rango inferiore.

Per quanto riguarda Manolas, il difensore greco passò al Napoli il 30 giugno 2019, data cruciale per la Roma che necessitava di registrare una plusvalenza per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario. Il giocatore fu ceduto per 36 milioni e, secondo i documenti ufficiali, generò un utile contabile pari a 31,1 milioni.

Cosa rischia il Napoli

A questo punto ci si domanda se i nuovi accadimenti comportino dei rischi per il Napoli. In realtà, dopo due gradi di giudizio, la società sportiva azzurra era stata però assolta dalle accuse relative agli articoli 4, 6 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva. Questo vuol dire che quindi non è prevista alcuna penalizzazione e il caso, per la giustizia sportiva, è concluso.

La posizione personale di De Laurentiis è differente. Il presidente dovrà difendersi nel procedimento penale scaturito dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura. Le contestazioni riguardano la contabilizzazione delle operazioni Manolas-Osimhen, considerate dagli inquirenti utili a creare plusvalenze non genuine per le stagioni citate.

La reazione degli avvocati

La data del processo è stata fissata al 2 dicembre 2026. Il presidente del Napoli aveva in precedenza dichiarato, attraverso la sua difesa, di essere sereno e certo di poter dimostrare la correttezza del proprio operato, sostenendo che il club ha sempre adottato il rispetto delle norme come principio inderogabile.

“Siamo assolutamente stupiti della decisione del giudice. È la dimostrazione sempre di più di come l’udienza preliminare sta diventando uno snodo inutile finché non avremo a che fare con un giudice veramente terzo” hanno dichiarato gli avvocati del “patron” del Napoli, Gaetano Scalise, Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada.

“Qui c’erano tutti i presupposti per prosciogliere gli imputati perché la procura, anzi la Guardia di Finanza ha sbagliato anche nell’applicazione dei principi contabili. Purtroppo, finché non ripristiniamo la motivazione per i decreti di rinvii a giudizio questo sarà il destino di molti processi. L’accusa, i pubblici ministeri hanno evidenziato nella requisitoria che in questa vicenda il Napoli non ha ricevuto nessun vantaggio”.