Pm Ardituro elenca le tifoserie di Serie A infiltrate dalle mafie, da Juventus e Napoli a Inter, Milan e Lazio

Antonio Ardituro, sostituto procuratore nazionale presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ha posto all’attenzione pubblica il tema delle infiltrazioni delle mafie nelle tifoserie organizzate e del rapporto tra lo stesso tifo organizzato e i club di Serie A e Serie B. “Abbiamo esempi clamorosi, perché se io vi parlo di Juventus, di Inter, di Milan, di Roma, di Lazio, di Napoli, vi sto parlando del calcio che ci piace” ha detto Ardituro.

L’allarme di Ardituro sulle infiltrazioni mafiose nel calcio

Il sostituto procuratore nazionale presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Antonio Ardituro, è intervenuto all’Università Lumsa in occasione del seminario “Le mafie nello sport. Lo sport contro le mafie”, organizzato dalla cattedra di Diritto processuale penale.

Il pm, come riportato dall’agenzia Adnkronos, ha dichiarato: “C’è un tema complesso, che interessa la Serie A e la Serie B, e che oggi rappresenta un grande problema: quello delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali camorristiche nelle tifoserie organizzate e del rapporto tra le tifoserie organizzate e le società di calcio, perché è un doppio livello che bisogna intercettare e identificare e che rappresenta veramente il cuore del problema”.

ANSA

Antonio Ardituro, terzo da sinistra in una foto d’archivio.

Infiltrazioni mafiose nelle tifoserie: gli esempi citati da Ardituro

Antonio Ardituro ha poi fatto alcuni esempi da lui definiti “clamorosi“: “Se io vi parlo di Juventus, Inter, Milan, Roma, Lazio, Napoli, vi sto parlando del calcio che ci piace, quello che vediamo alla domenica sportiva”.

Scendendo ancor più nel dettaglio, il pm ha aggiunto: “Proprio questo nostro calcio ci ha presentato le infiltrazioni di ‘ndrangheta nelle tifoserie organizzate della Juventus; un processo di appena un anno fa, ha individuato infiltrazioni radicate ai livelli più alti della tifoseria organizzata di Milan e Inter, sfociate in regolamenti di conti con omicidi; le vicende di Diabolik della Lazio; fenomeni che in passato hanno interessato la tifoseria organizzata del Napoli, di cui mi sono occupato direttamente”.

Ancora Ardituro: “Potremmo dire che tutto questo non c’entra con il calcio e le società ma purtroppo non è così, perché c’è un rapporto tra le società di calcio e la tifoseria organizzata che molto spesso diventa malato e che consente – in questo c’entrano le società ma anche le istituzioni sportive, i regolamenti e le norme che noi utilizziamo – di considerare le curve come un luogo extraterritoriale, dove non c’è la giurisdizione e non c’è il controllo da parte delle organizzazioni dello Stato, sportive, del calcio, delle società, per cui in curva tutto può accadere“.

Il pm Antonio Ardituro ha spiegato ancora che “le organizzazioni criminali possono controllare fenomeni grossi, perché parliamo di stadi importanti intorno ai quali girano affari: le aree parcheggio, la gestione degli steward, la concessione dei biglietti e degli abbonamenti ai gruppi organizzati. Si crea un filo tra società e tifoserie organizzate, che non sono fatte di tifosi appassionati che cantano i cori e portano le bandiere, ma sono organizzazioni criminali che hanno delle infiltrazioni di carattere mafioso”.

I casi Crotone, Foggia e Juve Stabia

Ardituro ha riferito che il suo ufficio, “con tre diverse procure della Repubblica, ha ottenuto da tre diversi tribunali provvedimenti di amministrazione giudiziaria di tre società di calcio professionistiche, il Crotone e il Foggia in C e la Juve Stabia in B” e sta “continuando a svolgere degli accertamenti anche sui fatti milanesi dell’Inter e del Milan”.

Secondo il pm si tratta di un “fenomeno enorme”, che però si stenta “a far comprendere nella sua rilevanza all’opinione pubblica, al mondo delle istituzioni sportive e forse anche al mondo delle istituzioni in generale”.