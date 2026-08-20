Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Temi Caldi:
-
PREZZI
Prezzo del gasolio verso i 3 euro al litro e gas a 63 euro, allarme sul costo dell'energia in autunno
-
ECONOMIA
Truffe sulle bollette di luce e gas con offerte dai finti call center, come riconoscerle ed evitarle
-
ECONOMIA
La svolta dell'Ue sull'energia, cosa cambia per famiglie e imprese: via libera alla flessibilità fiscale
Ultime Gallery
Ultime Notizie
-
CRONACA
"Allarme sottovalutato", femminicidio di Tania diventa un caso politico
-
CULTURA E SPETTACOLO
Stefano Accorsi contro Pilar Fogliati, cos'è successo in tv
-
CRONACA
Avvelenate dalla ricina, vicini alla svolta? Dubbi e sospetti sul caso
-
CULTURA E SPETTACOLO
Paura per Belen, caduta dal cavallo: come sta e il primo pensiero
-
CRONACA ESTERA
Condannato all'ergastolo per reati finanziari, chi è l'imprenditore