Polemica di Milo Infante in diretta a Ore 14 Sera su Rai 2, "noi sempre puntuali, rispettiamo le regole"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Malumore negli studi di Rai 2. Giovedì 26 marzo, in apertura e in chiusura del programma Ore 14 Sera, il conduttore Milo Infante ha polemizzato coi colleghi degli altri programmi, rei di dargli la linea in ritardo rispetto a quanto non faccia lui. Al giornalista sembra non sia andato giù l’inizio in ritardo di ben 12 minuti rispetto a quanto previsto dal palinsesto.

Il commento di Milo Infante

Sono le 21:32 quando Milo Infante apre l’appuntamento settimanale di Ore 14 Sera.

Sarebbe dovuto iniziare alle 21:20 ed è lui stesso, all’inizio del programma, a sottolineare l’orario: a passargli la linea in netto ritardo è stata la trasmissione Tg2 Post.

ANSA

Alla fine della trasmissione, poco prima di mezzanotte e mezza, il rilancio:

“Questa è una trasmissione estremamente puntuale nel dare la linea ai programmi che seguono, non altrettanto così la partenza, lo sapete… Ore 14 si chiama così ma partiamo alle 14:10, questa trasmissione dovrebbe partire alle 21:20, a volte anche per esigenze di palinsesto parte più tardi. Ma noi le regole le conosciamo, le rispettiamo e soprattutto rispettiamo l’azienda che dà lavoro al sottoscritto e alla squadra di Ore 14 che comunque non si lamenta mai. E dà puntuale, addirittura 8 secondi prima del dovuto, la linea alla pubblicità”.

Frecciata a Cerno?

Nei saluti di Infante non è passato inosservato il riferimento alla trasmissione pomeridiana Ore 14, che ha subìto uno slittamento dopo l’ingresso in palinesto di 2 di picche, il programma di Tommaso Cerno.

Di fatto, la trasmissione incentrata sui casi di cronaca ha subìto un taglio di alcuni minuti da settimane, visto che inizia tendenzialmente sempre tra le 14:05 e le 14:10.

Caos anche al Tg2

Proprio alla vigilia dell’inizio della striscia di Cerno, la redazione del Tg2 si era schierata contro la decisione dell’azienda di affidare al direttore del Giornale un programma tutto suo, affiancando Usigrai, i consiglieri di amministrazione di minoranza, Bruno Vespa e l’intera opposizione.

I giornalisti del telegiornale della seconda emittente, di fatto, avevano contestato il fatto che 2 di picche partisse prima dell’edizione del Tg delle 13 (si era pensato di mandarlo in onda alle 12:50): protesta che ha portato il programma a slittare dal 3 al 9 marzo, con una nuova collocazione in palinsesto che ha comportato di conseguenza uno slittamento di Ore 14 di Milo Infante.