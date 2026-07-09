Polemica per la pistola regalata da Erdogan ai leader del vertice Nato, c'è chi la rifiuta e Meloni accetta
Dopo il vertice Nato Erdogan ha omaggiato i colleghi con una pistola: Meloni l'ha imbarcata e portata in Italia secondo il protocollo previsto
Un regalo decisamente inaspettato che non tutti hanno gradito. Al termine della due giorni del vertice Nato di Ankara, il padrone di casa e presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha deciso di omaggiare i leader presenti con una pistola. Alcuni, come Keir Starmer, Friedrich Merz e Rob Jetten hanno deciso di lasciare in Turchia l’oggetto in questione mentre altri, tra cui Giorgia Meloni, hanno accettato il dono.
- Vertice Nato, Erdogan regala una pistola ai leader
- Le reazioni dei leader europei
- Meloni accetta e imbarca la pistola
- La pistola scelta da Erdogan
Vertice Nato, Erdogan regala una pistola ai leader
Il pensiero che Erdogan ha fatto ai leader presenti al vertice Nato di Ankara, ha creato un certo imbarazzo.
Se non altro perché gli staff dei primi ministri non sapevano bene come gestire, anche per questioni di sicurezza, la pistola con cui il presidente turco ha pensato di omaggiare i colleghi.
Come spiegato dall’Ansa, la pistola, rigorosamente personalizzata con i nomi dei leader, era custodita in una scatola rossa foderata di nero insieme a sei proiettili e a una dedica.
L’arma è stata fornita insieme ad un documento che la esentava dalle restrizioni sull’export.
Le reazioni dei leader europei
Il primo ministro belga Bart De Wever si è accorto del regalo decisamente particolare solo una volta tornato in patria.
“Il primo ministro è rimasto sorpreso e l’ha immediatamente consegnata alla polizia aeroportuale affinché venisse custodita in una cassaforte ed è stata gestita secondo le procedure previste”, ha riferito il suo staff, che ha preso in “custodia”, per così dire, anche la pistola regalata a Ursula von der Leyen.