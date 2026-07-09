Polemica per la pistola regalata da Erdogan ai leader del vertice Nato, c'è chi la rifiuta e Meloni accetta

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un regalo decisamente inaspettato che non tutti hanno gradito. Al termine della due giorni del vertice Nato di Ankara, il padrone di casa e presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha deciso di omaggiare i leader presenti con una pistola. Alcuni, come Keir Starmer, Friedrich Merz e Rob Jetten hanno deciso di lasciare in Turchia l’oggetto in questione mentre altri, tra cui Giorgia Meloni, hanno accettato il dono.

Vertice Nato, Erdogan regala una pistola ai leader

Il pensiero che Erdogan ha fatto ai leader presenti al vertice Nato di Ankara, ha creato un certo imbarazzo.

Se non altro perché gli staff dei primi ministri non sapevano bene come gestire, anche per questioni di sicurezza, la pistola con cui il presidente turco ha pensato di omaggiare i colleghi.

Come spiegato dall’Ansa, la pistola, rigorosamente personalizzata con i nomi dei leader, era custodita in una scatola rossa foderata di nero insieme a sei proiettili e a una dedica.

L’arma è stata fornita insieme ad un documento che la esentava dalle restrizioni sull’export.

Le reazioni dei leader europei

Il primo ministro belga Bart De Wever si è accorto del regalo decisamente particolare solo una volta tornato in patria.

“Il primo ministro è rimasto sorpreso e l’ha immediatamente consegnata alla polizia aeroportuale affinché venisse custodita in una cassaforte ed è stata gestita secondo le procedure previste”, ha riferito il suo staff, che ha preso in “custodia”, per così dire, anche la pistola regalata a Ursula von der Leyen.

La presidente della Commissione europea ha deciso di donarla a un museo militare, dopo aver gentilmente ringraziato Erdogan per il pensiero. Il primo ministro canadese Mark Carney ha imbarcato la pistola, lasciando in Turchia i proiettili. Diverse invece le reazioni di altri leader. Il primo ministro britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro olandese Rob Jetten hanno deciso di lasciare la pistola in terra turca. Meloni accetta e imbarca la pistola Giorgia Meloni è invece tra i leader che hanno deciso di imbarcare il regalo: la pistola è stata presa in carico dal personale della sicurezza al seguito della missione della premier. l’arma dunque è arrivata in Italia è stata consegnata e protocollata a Palazzo Chigi, come avviene per tutti i doni ricevuti dal premier che sono gestiti secondo regole precise. In base a una disposizione stabilita nel 2007 dal governo Prodi, i regali di rappresentanza non possano essere trattenuti a titolo personale ma vengono catalogati e custoditi negli spazi ufficiali del governo. Solo dopo un certo periodo possono essere esposti in mostre o devoluti in beneficenza. La pistola scelta da Erdogan Stando alle immagini che circolano, la pistola donata da Erdogan sarebbe una Gumusay 357 Magnum. Si tratta di una rara pistola a sei colpi prodotta dall’azienda turca di armi MKE negli anni ’90. Pare che Erdogan, che senza dubbio ha compiuto una scelta particolare, volesse col suo dono fare riferimento all’industria della difesa turca e alla sua centralità per il Paese. Qualcuno ha apprezzato, altri meno.